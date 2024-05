"Que Cuauhtémoc Blanco ya no regrese", pide Hugo Éric Flores

“Que Cuauhtémoc Blanco no regrese de gobernador, ya se fue, ya que no venga, aunque eso de que se fue es un decir”, dijo el líder nacional del Partido Encuentro Solidario (PES) previo a una conferencia de prensa para mostrar su respaldo al proyecto de Margarita González Saravia.

A principios de 2023, el exdelegado de los programas de Bienestar en Morelos acusó a Blanco Bravo de ser el principal generador de violencia en el estado; sin embargo, en esta ocasión dijo que no entraría en más detalles para no juntarlo con la jornada electoral, aunque dejó en claro que la próxima semana podría dar más detalles sobre “este personaje”.

“Ahorita no quisiera hablar de este tema para no juntarlo con la jornada electoral, pero la próxima semana estaré dando alguna comunicación al respecto, me parece que no debería regresar de gobernador”.

A una semana de concluir la licencia de Blanco Bravo, el próximo 3 de junio, su gobierno ha sido cuestionado. Recientemente, el centro de investigación Morelos Rinde Cuentas informó que el estado ocupa el quinto lugar entre las peores entidades en generación de empleo.

Asimismo, los homicidios dolosos incrementaron a 5 mil 909 crímenes en lo que va de la actual administración.

En 2023, Morelos se ubicó en el último lugar del Índice de Desarrollo Democrático, el lugar 30 en percepción de inseguridad, de acuerdo con el Inegi y se encuentra en la posición 28 en el Índice de Estado de Derecho, según el World Justice Proyect.

PES respalda a Margarita González Saravia

El líder del PES dijo mostró el respaldo del instituto político que representa hacia el proyecto de Margarita González Saravia rumbo a la gubernatura del estado, quien, dijo, “no es la candidata del gobernador ni mucho menos su continuación de gobierno”.

Reiteró que el PES va en coalición con Margarita. “Ella es nuestra candidata a gobernadora”, reiteró.