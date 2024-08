Puente de Ixtla acerca a la población servicios con perspectiva de género

En Puente de Ixtla, municipio con alerta de género, sólo cinco mujeres han solicitado asesoría jurídica para denunciar violencia en seis meses, así lo dio a conocer la directora de la Instancia de la Mujer, Shadani Hernández Orbe, durante la Feria de Servicios con Perspectiva de Género.

Este fin de semana se llevó a cabo en Puente de Ixtla la primera “Feria de Servicios con Perspectiva de Género", donde participaron diversas dependencias encargadas de la seguridad con el objeto de crear redes de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Puente de Ixtla es la cuarta sede de las ferias con perspectiva de género, evento en el que participan diversas instituciones federales, estatales y municipales; el municipio cuenta con Alerta de Violencia de Género desde el año 2015.

La directora de la Instancia de la Mujer, Shadani Hernández Orbe señaló que pese a los problemas de violencia contra las mujeres que imperan en el municipio, en seis meses sólo cinco mujeres se han acercado buscar asesoría jurídica.

Seguridad Acciones para frenar la violencia de género son insuficientes

Hernández Orbe reconoció que casi no hay mujeres que se acerquen a pedir apoyo a pesar de que se han dado talleres y pláticas contra la violencia; las mujeres no se acercan, muchas veces por miedo, incluso cuando se acercan manifiestan que han tenido miedo durante varios años y por fin se animan a venir y pedir asesoría, pero no se atreven a denunciar las amenazas que pueden recibir de sus parejas, refirió la funcionaria.

También dijo que se tienen programadas campañas para visibilizar la violencia y que las mujeres puedan acercarse a las instancias correspondientes para recibir apoyo.

En el municipio de Puente de Ixtla tienen identificados como puntos rojos las colonias Cuauhtémoc y Buenos Aires, donde se registraron los cinco casos de violencia, los cuales fueron atendidos y remitidos al Ministerio Público.