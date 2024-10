Pueblos Mágicos de Xochitepec y Tlaltizapán carecen de impulso turístico

El presidente de la Asociación de Hoteleros del Estado de Morelos, Óscar Segura Zubillaga, destacó que el nombramiento de Pueblo Mágico a Xochitepec y Tlaltizapán, no ha generado algún impacto importante al sector turístico, ni aumentó la ocupación hotelera en estos municipios, pues considera que hace falta un buen trabajo de difusión.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"He hablado con hoteleros de aquellos dos pueblos mágicos que han sido nombrados de manera reciente, y no han notado una diferencia, ni un incremento en su ocupación. Y es que no sólo se trata de un nombramiento, hay una labor muy importante detrás, de trabajo, de esfuerzo y de promoción para que cuando el visitante y turista llegue encuentre la magia; y yo creo que realmente cada lugar la tiene, pero ni los mismos habitantes lo saben", expresó Óscar Segura Zubillaga.

LEE: Descubre la magia de Tlaltizapán

Asimismo, dijo que todo lo referente a la historia y bondades turísticas de cada municipio deben formar parte de la cultura de sus habitantes, para hacerlo saber a los visitantes y turistas.

Fue en junio de 2023 cuando la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, le dio el nombramiento de Pueblo Mágico a Tlaltizapán y Xochitepec, con el objetivo de impulsar el turismo, la historia y la cultura de estos municipios, especialmente estos municipios destacan por sus balnearios, sitios históricos, gastronomía y tradiciones.

Finanzas

Morelos se consolida en Turismo de Romance

Asimismo, Segura Zubillaga habló sobre el Turismo de Romance, considerando que el estado de Morelos es uno de los destinos más destacados para celebrar bodas y experiencias de romance para las parejas a nivel nacional e internacional.

Doble Vía ¡Aquí tienes siete celebrities que se casaron en Morelos!

"Hay mucha competencia en Puebla, Mérida, Aguascalientes y Guanajuato, pero acá en Morelos tenemos lugares envidiables y un clima sensacional; definitivamente tenemos una infraestructura maravillosa con lugares increíbles para celebrar esas fechas especiales".

Se espera que, con las autoridades correspondientes del nuevo gobierno, se fortalezca el trabajo de promoción turística y sea beneficioso para los empresarios de Morelos, pues ya han tenido algunas reuniones con la gobernadora.