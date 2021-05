Protestan en casa de gobierno

Con un contingente numeroso, ciudadanos de Xoxocotla llegaron a casa de gobierno para exigir solución al tema electoral en el municipio indígena; poco después del mediodía, prácticamente se instalaron con los autobuses sobre la calle Galeana, luego de no tener respuesta por parte del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) demandaron intervención del gobierno estatal, porque no quieren la elección el 6 de junio; solicitaron que en el proceso de elección del cabildo en ese municipio se apliquen los usos y costumbres.

El contingente llegó molesto, el vocero, actual encargado del Concejo Municipal, Leonel Ceferino, dijo “exigimos ya la presencia de la presidenta para que nos ayude a darle solución a esto, coadyuvar a lo que estamos viviendo en Xoxocotla, ya no es justo, están mintiendo a la gente, y levantando cosas que no, haciendo asambleas que no proceden, la gente está confundida, y me refiero al tema electoral 2022-2024 de Xoxocotla”.

Con respecto al tema de los diputados locales y federales, dijeron habrán de respetar el proceso del 6 de junio, pero la preocupación y molestia es precisamente por lo que están haciendo los precandidatos de manera no oficial; pintando bardas, haciendo perifoneo, con la intención de que el proceso se lleve a cabo el 6 de junio, cuando la comunidad legalmente puede seguir aplicando los usos y costumbres, es decir la elección debe hacerse el 29 de agosto.

Recordaron que el domingo 9 de mayo dieron a conocer ya la convocatoria firmada por nueve consejeros, “ahora lo que esperamos es que la presidenta del Impepac se comprometa a capacitarlos y llevar un proceso de manera pacífica”.

El objetivo de llevar a una gran cantidad de personas es para presionar al órgano electoral y en su caso al gobierno estatal a intervenir, para que tanto el Impepac como el INE coadyuven para que el proceso en el municipio indígena se haga conforme lo que quiere la gente.

“Lo que estamos solicitando es la intervención de ellos para terminar de una vez por todas con este asunto, porque los candidatos ya están haciendo campaña para el 6 de junio, pero quien les va a dar las boletas y al final el resultado, cuando el Impepac no está interviniendo, entonces por qué lo hacen”.

Al menos, dijeron son 15 los candidatos que han estado tratando de sorprender a los ciudadanos, pero la gente que acudió a la protesta dijeron querer que las cosas en Xoxocotla ya estén en paz y no generar un conflicto social. Incluso, el propio Leonel Ceferino solicitó a un dialogo con los aspirantes con el fin de evitar mayores problemas. Porque lo que pretende dijo, no es una reelección es una participación legal, porque la representación del consejo indígena municipal solo fue por tres años, “y todos tenemos el derecho de buscar una nueva participación”.

Los manifestantes, molestos por la amenaza de incluso suspender las elecciones a diputados locales y federales, advirtieron de un posible conflicto social, y es que señalaron que no se puede llevar a cabo una asamblea de 27 mil habitantes, por lo que demandaron un estudio antropológico, para suspender las elecciones y que se diga cómo llevar a cabo en orden y paz los comicios sin conflictos y evitar un enfrentamiento y un estado de ingobernabilidad.

El sorteo

En el municipio indígena de Xoxocotla, siguen las disputas por la legitimación del proceso para la elección de las próximas autoridades municipales, y este fin de semana el Presidente del Consejo Municipal Indígena, Leonel Zeferino Díaz realizó la tómbola para elegir al Consejo Electoral, y este lunes se manifestaron para exigir la intervención de las autoridades estatales.

Tal y como lo habían dado a conocer el viernes, el domingo se llevó a cabo a través de la página de Facebook en vivo un singular sorteo o tómbola para la elección del Comité Electoral Ciudadano del municipio indígena de Xoxocotla, en quien recaerá la responsabilidad de llevar a cabo todo el proceso para la elección de las próximas autoridades municipales para el periodo 22-24.

Con los respectivos lineamientos legales llevarán a cabo el proceso electoral de acuerdo a los usos y costumbres, para dar la certeza a toda la población sobre un proceso, ordenado, trasparente que cuente con el aval o respaldo de las autoridades electorales, del gobierno estatal y congreso local.

A la convocatoria emitida por el Consejo Municipal se inscribieron 19 interesados, de nueve que requieren para conformar el Comité Electoral Municipal, por lo que los 19 nombres se colocaron en una esfera de cristal, se trata de Juan Carlos Rojas Mata, Oscar Díaz Mata, Bertha Salazar Beltrán, José Castrejón Castrejón, Leonel Huerta Navarro, Gustavo César González Salazar, Diana Stephanie Ramos Salazar, Diana Capistrán García, Luis Ezequías Flores Alonso, Iris Janette Brito Mora, Gonzalo Salazar Beltrán, Minerva Leal Reza, Abad Carrillo Cabrera, Maricela Carpanta Martínez, Ernesto Carrillo Cabrera, José Alfredo Ramírez Capistrán, Ana Yesell Canalis Díaz, Edgar Sánchez Leyva y Miriam Gervacio Leal.

La convocatoria cerró al cuartó día de los 19 registrados, y los que resultaron electos en el sorteo son los que forman el Comité Electoral Ciudadano, quedó integrado por 9 personas oriundas del Municipio Indígena de Xoxocotla resultando ganadores José Castrejón Castrejón, Ana Yesell Canalis Díaz, Ernesto Carrillo Cabrera, Diana Estephany Ramos Salazar, Gustavo César González Salazar, Abad Carrillo Cabrera, Miriam Gervacio Leal, Gonzalo Salazar Beltrán y Juan Carlos Rojas Mata. Con información de Angelina Albarrán.