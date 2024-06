Protestan durante una semana ante el Consejo Municipal de Tlaquiltenango

El plantón de simpatizantes de Enrique Alonso Placencia (candidato a la alcaldía de Tlaquiltenango por la oposición) cumple una semana a las afueras del Consejo Municipal del XI distrito del Impepac, donde denuncian el conteo limpio de 52 casillas faltantes del proceso electoral.

“No se ha terminado el recuento, les faltan las boletas de nueve casillas en el Consejo Municipal del IMPEPAC en Tlaquiltenango” dijo Enrique Alonso al trasladar su plantón a la sede del Consejo del Distrito XI en Jojutla, tras rechazar la entrega de la constancia de mayoría sin cerrar el 100 por ciento del recuento y con escaso un cinco por ciento de diferencia sobre su adversario.

De las 52 casillas, faltan nueve por contar, es ahí donde el candidato asegura están los votos que le darían el gane. Mientras tanto, las autoridades marcan un gane para el candidato morenista Carlos Franco Ruiz con 180 votos más.

Aunque en los municipios de la zona sur de Morelos ya entregaron las constancias de mayoría, en Tlaquiltenango sigue la denuncia por incidentes en el proceso electoral como una integración deficiente de los paquetes electorales, urnas que fueron enviadas por error a la distrital o al INE, falta de personal para atender las elecciones, entre otras situaciones.

“De las 52 casillas que le pertenecen a Tlaquiltenango les faltaban 16 y de esas sólo han mandado siete, falta nueve y esas nueve no llegan, y hemos estado en una manifestación pacífica cuidando que no les falten al respeto, pero no vamos aceptar que den por terminado el proceso, queremos que se termine el recuento de voto por voto” manifestó el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD-y RSP.

Alonso Placencia también se disculpó por las molestias al cerrar el tramo de la calle González Ortega de Jojutla, pero pidió a la ciudadanía ser solidaria, "estoy defendiendo un derecho de la democracia de Tlaquiltenango, llevamos seis días en planto en el Impepac de Tlaquiltenango cuidando que se lleve el conteo de voto por voto".