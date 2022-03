Proponen destinar 2% al rubro de salud mental de los morelenses

Tras lamentar que en “Morelos sólo se destinan dos pesos con 30 centavos por persona, al año, para salud mental”, la diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, presentó ante el Pleno de esta LV Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, en materia de inversión pública para este rubro.

En su exposición de motivos, la también presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local consignó que existe una tendencia al alza de “suicidios, violencia familiar, violencia callejera, ansiedad, estrés e infartos”, por lo que llamó a aumentar considerablemente el gasto en salud mental, “no dejándolo a la buena voluntad del Ejecutivo, sino poniendo todos los empeños necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas”.

De manera puntual, la diputada Gordillo Vega dio a conocer que su propuesta de reforma en materia de financiamiento en salud mental e inversión en este mismo renglón, contempla que se destine “el dos por ciento del presupuesto destinado a Salud” para atender la salud mental y lamentó que en la entidad no tengamos “ni siquiera un hospital especializado” para tratar algún padecimiento relacionado con problemas mentales.

Sobre este mismo particular, Gordillo Vega agregó que, aunado a la baja cantidad de recursos que se asigna a la salud mental, “gran parte del presupuesto” para este sector se destina para “la atención de las adicciones” y sostuvo que la atención mental “no debe ser un lujo” para los morelenses.

En este sentido, la legisladora hizo un llamado a “cambiar de conciencia y comprender que no somos desquiciados mentales, sino que no hemos desarrollado hábitos de convivencia social pacífica, que no sabemos canalizar las emociones negativas y que el futuro de la sociedad depende de una buena salud mental”.

Finalmente, Andrea Gordillo explicó la importancia de esta iniciativa, al recordar que, “después de una pandemia, de estar encerrado dos años, mucha gente salió con algún tipo de enfermedad mental”.





