Profesores del SNTE protestan contra el ISSSTE

Los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregarán hoy viernes un documento con carácter de urgente a las autoridades de la delegación Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ante la falta de atención en la demanda de medicamentos y demás insumos que se requieren, ya que a pesar de los mensajes enviados y la campaña virtual no han sido resueltas.

Desde hace varios meses los docentes denunciaron el desabasto de medicamentos en las clínicas y hospitales del ISSSTE en la entidad, viéndose obligados incluso a pagar consultorios médicos, medicinas y estudios clínicos particulares dada la urgencia de estos.

El secretario de Vivienda de la Sección 19 del SNTE, Yossmin Castillo Castrejón, confirmó que este tipo de “maltratos” ya llevan varios meses sin ser resueltos, por lo que acudirán de manera física para solicitar una solución inmediata.

“A dónde tienen que acudir los derechohabientes que tienen una emergencia de salud, no Covid, para su atención médica si en el Hospital Regional Centenario de la Revolución no nos atienden”, “Buenas noches, una pregunta: ¿por qué no hay reactivos ni medicamentos en el Hospital?”, son solo algunos de los mensajes que los docentes han enviado en las redes sociales de la dependencia.

Ni la advertencia del bloqueo de la autopista pudo lograr que se les brindara una respuesta, pues esta también forma parte de los mensajes enviados.

Asimismo, iniciaron una campaña en redes sociales en la que Castillo Castrejón llamó a sus homólogos a sumarse bajo la premisa de “ISSSTE, si no hay medicamentos nos vamos al movimiento; las citas de especialidad no pueden esperar”.

Otros más se sumaron con comentarios ante la falta de medicamentos “simples como diclofenaco, complejo B, ni reactivos en laboratorios”, pero también acusaron que los descuentos se les siguen haciendo aun cuando la atención es deficiente”.

Por su parte, el ISSSTE Morelos señaló que, como lo ha dicho el director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde, quien recientemente se reunió con directores de hospitales y subdelegaciones en el país, los problemas de desabasto se van a regularizar en tanto avanza la renovación de equipos y el saneamiento de las finanzas.

Al anunciar el Programa Piloto de Erradicación de Quejas Médicas en el ISSSTE, añadió que “adquirió todas las claves que hay en el sector salud, por lo cual el abastecimiento de medicamentos ya se está solventando y en las próximas semanas el abasto será al 100 por ciento, así, los problemas de la distribución quedarán resueltos”, se lee en el comunicado.





