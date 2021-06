Profesores de Cuautla continúan manifestándose

Maestros de la Escuela Normal Rural de Cuautla nuevamente se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno para exigir el pago del estímulo docente que se les adeuda este año y el que llevan ya varios meses en paro laboral, advirtieron que de no pagárselos no permitirán el arranque del inicio del nuevo ciclo escolar y tampoco estarán entregaron las evaluaciones as los estudiantes.

Alrededor de las 11 de la mañana alrededor de una decena de docentes de la normal de Cuautla llegaron a la entrada de la sede del Poder Ejecutivo de lado de Plaza de Armas, ahí exigieron el pago que aseguran se les adeuda y el cual asciende a casi 2 millones de pesos”.

“No vamos a iniciar el siguiente curso, tampoco vamos a emitir evaluaciones, vamos a platicar con los estudiantes porque ellos serian los afectados, pero sino nos escuchan, sino nos atienen nos están obligando a hacerlos”, dijo la docente María de la Luz Ortega.

Dijo que solo se les pagó el estimulo a 3 docentes y a 10 los dejaron en la espera, por lo que los inconformes pidieron una audiencia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien están dispuestos a mostrarles los “lineamientos” que obligan al pago.

Son 400 alumnos de la normal los que resultarían afectados al no entregar las evaluaciones correspondientes, advirtió, por lo que estarán solicitando la solidaridad de los mismos “no nos hacen caso porque solo somos una Normal, yo creo que quieren que vengamos las 16 que están en el país”.

Agotarán el diálogo con las autoridades estatales antes de tomar alguna otra decisión como bloqueos u otro tipo de acciones más radicales, dijo la docente mientras sostenía una cartulina en señal de protesta.

Esta no es la primera vez que los docentes se manifiestan en este punto de la ciudad, pero acusan que no existe la intención de darles respuesta por lo que estarán insistiendo en los próximos días de manera pacífica.