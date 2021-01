Profeco llama a dar kilos de a kilo

Martha María Hernández Ramírez, directora de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Morelos, aseguró que a pesar de que se ha detectado que en las básculas del Mercado Adolfo López Mateos, no dan kilo de a kilo, no recibieron sanciones, porque atendieron los apercibimiento y se “pusieron las pilas”, por eso, recomendó a los comerciantes a evitar sanciones y no abusar del consumidor, sobre todo en estos tiempos de emergencia.

Derivado de las quejas ciudadanas y a pesar de las restricciones que hay por la pandemia, la funcionaria federal comentó que han habido casos donde se dan estos abusos de algunos comerciantes, pero los verificadores han acudido a revisar las básculas que estén debidamente calibradas y que en realidad pesen los kilos completos.

Y es que en algunas ocasiones se ha detectado que efectivamente algunas de estas básculas están mal calibradas "y se les invitaba a que hicieran las adecuaciones necesarias y afortunadamente sí tuvimos la comprensión de los comerciantes y aceptaron la revisión y todas fueron adecuadas".

Afortunadamente para los comerciantes, no se llegó al tema de las sanciones únicamente las observaciones y de inmediato atendieron las indicaciones de la Profeco, por lo que comenzaron a ofrecer los kilos completos.