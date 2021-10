Agricultores están listos para la temporada de la cosecha

Productores no esperan lluvias para los próximos días, señalan que con el clima esperan tener buenas cosechas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias para el estado de Morelos en los próximos días, pues se tiene prevista una probabilidad de precipitaciones del cero por ciento y una humedad del 47 por ciento.

Asimismo, se esperan temperaturas mínimas promedio de 18 grados centígrados y máximas de 33 grados en la entidad.

Al respecto, productores agrícolas señalaron que esto es una buena noticia ya que no esperan precipitaciones para estos días, o al menos no como las que se registraron en las últimas semanas en diferentes municipios de la entidad.

“Los tiempos van cambiando de acuerdo con la temporada del año, esperamos que ahorita no se registren lluvias y esto nos permita trabajar para tener buenos cultivos, hay muchos compañeros que se preparan para cortar sus alimentos y tener más humedad de la necesaria no es bueno tanto para los productos como por la humedad de la tierra, ya que eso no permitirá que los camiones entren a trabajar de la manera adecuada y los resultados no serán buenos para los campesinos”, señaló José, productor agropecuario de Cuautla.

Actualmente, productores cañeros también se alistan para que en algunas semanas inicie la temporada de zafra, así como los productores de arroz que ya han empezado con el corte del grano; de igual modo productores de sorgo y maíz se encuentran en el corte de sus alimentos.

“Las lluvias nos ayudaron, pero ahora ya no es tiempo y el que se llegaran a presentar nos afectaría, esperemos que esto no suceda y que el campo siga trabajando bien”.