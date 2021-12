Problemas del servicio de agua potable persisten en Cuernavaca

En este año que termina Cuernavaca vivió cuatro meses de intensas manifestaciones por falta de agua potable en diferentes colonias; iniciaron en mayo y concluyeron en agosto, pero hasta ahora los problemas no han sido resueltos.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) aún debe cantidades millonarias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se vio obligada en ese tiempo a cortar el suministro de energía en algunos pozos que abastecen del vital líquido a las 12 colonias que protagonizaron las protestas.

Todo inició con bloqueos en la colonia Acapatzingo de Cuernavaca, donde colonos cerraron el Paso Exprés a la altura de la colonia Tabachines durante horas, luego le siguieron los residentes de la Antonio Barona en el mismo lugar y después se sumaron habitantes de la colonia Maravillas y Ampliación Maravillas.

Posteriormente, ciudadanos de la colonia Teopanzolco tomaron las mismas medidas y enseguida protestaron habitantes de Patios de la Estación, Revolución, Ciudad Chapultepec, Adolfo López Mateos, Condominio Bugambilias, colonia San Cristóbal y Lomas de Atzingo.

¿Pero qué ha pasado desde entonces? En la Antonio Barona los ciudadanos retuvieron en varias ocasiones a los empleados de CFE y ellos mismos decidieron ya no cortar la energía a pesar del adeudo. En la colonia Teopanzolco, Patios de la Estación, Ciudad Chapultepec y Revolución, promovieron amparos con el fin de mantener el suministro. Otras colonias se reconectaron por su cuenta y así lograron mantener el servicio de agua potable, aunque no ha sido regular, pues algunos días no cae ni gota de agua a las cisternas y han tenido que contratar pipas, aunque ya no tan frecuentemente como en ese cuatrimestre donde tuvieron que pagar grandes cantidades de dinero.

Sin embargo, cuando parecería que esta situación cambiaría en la recta final del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, que concluye a las 23:59 horas de este 31 de diciembre, una nueva denuncia contra las autoridades del Ayuntamiento se presentó este lunes.

Maribel Esteban, quien en septiembre denunció intimidaciones por parte del personal del SAPAC, luego de haber coordinado guardias en el pozo el “Mogote” para impedir los cortes de CFE, volvió a ser víctima de amenazas, por lo que se presentó ante el Ministerio Público.

Su preocupación no es menor, ya que el 7 de septiembre pasado, Alejandro García, mejor conocido como “Chepe” fue asesinado a balazos en la colonia Antonio Barona, luego de haber participado activamente en las protestas por falta de agua no solo de este año, sino de toda la administración a favor de sus vecinos. Para sus “compañeros de lucha” el crimen estaba relacionado a su activismo, aunque hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha esclarecido el crimen.

Además, durante los últimos seis meses, los vecinos del poblado de Santa María Ahuacatitlán padecen del servicio de agua que se dotan del manantial Tepeite.

Algunos sospechan que el ayudante municipal estaría beneficiando a alguna empresa u hotel del lugar, pues ellos no dependen del SAPAC.





