Problema del agua divide a vecinos de Acapantzingo

Los vecinos de la colonia Acapatzingo, que la mañana de este martes se unieron para exigir que se restableciera el servicio de agua potable, terminaron divididos después de que personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) les ofreció pipas para dotarlos del vital líquido.

A primera hora se congregaron en el camellón de la avenida Adolfo Ruiz Cortines para deliberar si bloquearían el Paso Exprés o no, en caso de que las autoridades no les hicieran caso a su demanda, pero cerca de las 9:00 horas una llamada telefónica detuvo sus intenciones, pues Norma Alicia Popoca, representante del organismo operador que ha tratado de mediar casi todos los conflictos, les pidió que aguardaran para dialogar.

Entonces los ciudadanos accedieron y más tarde, aceptaron las pipas de agua que la funcionaria les ofreció para contar con agua potable. Pero en cuanto llegó la primera comenzaron los problemas entre ellos.

Un grupo de mujeres demandó que el primer camión debía repartir agua a ciertas viviendas, mientras que el resto exigió lo mismo y fue entonces que discutieron.

“El ayudante municipal, Gerardo Abarca, asegura ayer que iba a mandar dos pipas, pero mando una en la noche y ya no pudimos beneficiarnos de esa y no se me han justo que agredan a una de mis vecinas y le digan de cosas, porque estamos apoyando a todos para que todos tengamos agua”, dijo Irene Manjarrez Álvarez.

El bloqueo del día

En donde si hubo bloqueo, fue en la avenida Domingo Diez, donde el viernes pasado y este lunes los habitantes del condominio Bugambilias protestaron, pero esta vez tocó turno a los residentes de la colonia San Cristóbal, quienes afirmaron que llevaban una semana de desabasto.

Los inconformes se colocaron a las 16:00 horas y exigieron hablar con la encargada del SAPAC y con nadie más. Más tarde accedieron a tomar pipas de agua para resolver momentáneamente el desabasto.