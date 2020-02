Probable, crisis por coronavirus

Ante el el anuncio de una eventual pandemia por coronavirus, México debe prepararse para tener pacientes con este virus pues el déficit de camas que enfrenta el sector salud complicaría la atención, afirmó Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

"México tiene la obligación de imponer dos líneas de atención, la primera es la que tiene que ver con que los hospitales estén preparados, con camas y medicamento suficiente para atender a la población que resulte afectada; y una segunda que tiene que ver con la línea de detección, pero esto requiere de inversión”, dijo la también Presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos.

Además, será fundamental la estrecha coordinación que tenga la federación con los gobiernos estatales y municipales para que este virus no se convierta en un problema en el país.

"La situación es grave, tan así que en Italia cerraron las puertas y cancelaron el Carnaval de Venecia, están a punto de cancelarse la Olimpiadas en Japón; en el momento en que llegue el primer caso de coronavirus al país, México debe estar listo para desplegar todas las acciones”.

Recordó que como la forma de contagio es tan sencilla como con una gripa, en el contacto directo entre una persona sana con una enferma, y por ello recomendó que desde ahora la ciudadanía comience a tomar medidas en lo individual.

“La saliva puede estar en superficies como pasamanos del Metro o autobuses, escaleras; las medias de prevención son lavar las manos constantemente, usar gel sanitizante, no tocarse la cara, manos o boca con las manos sucias, evitar saludar de beso o abrazo sobre todo sino es una persona muy cercana; usar tapabocas que en realidad es para que tu saliva no se vaya al otro".

Valderrama Blanco compartió que están a la espera de que investigadores a nivel mundial determinen si este virus se transmite vía gastrointestinal, lo que haría más complicado poner fin a la propagación del mismo.

"En los próximos días sabremos si existe una segunda forma de transmisión". Dijo que hasta el momento este virus no ha tocado países localizados en regiones tropicales lo cual significa que el clima caluroso no le sienta bien.

"No ha tocado países tropicales como nosotros, no sabemos como se va a comportar porque al parecer se propagada en climas fríos o húmedos y al parecer no le gusta el calor; el virus es sensible al temperatura y de llegar a México puede que no sea tan agresivo como en otros países, en los cuales se encuentran en invierno”.