Primero Cuernavaca; después la reelección

Este martes el alcalde Antonio Vilalobos Adán encabezó el izamiento de bandera y aprovechó para exhortara a la población a asumir estos días patrios como muestra de solidaridad; "en donde preservemos la salud física y la salud mental de todos los mexicanos".

Al ser cuestionado sobre las posibilidades de participar en el proceso electoral bajo la figura de reelección, Villalobos respondió que aunque la ley se lo permite, lo primero es trabajar por los habitantes de la ciudad y garantizarles los servicios y obra pública.

"No nos metamos en ese tema he tratado de ser prudente, lógicamente se da la gran oportunidad por ley, pero primero a trabajar por Cuernavaca y a hacer un trabajo digno para la ciudad; entendiendo el tema financiero en el que se encuentra, no está en las mejores condiciones pero hemos tratado de mantenerla de pie".

Asimismo, previo al arranque oficial del año electoral 2020-2021 el próximo lunes 7 de septiembre, el Ayuntamiento será riguroso en la emisión de Constancias de Residencia a fin de que quienes la tramiten cumplan verdaderamente, dijo el alcalde Antonio Villalobos Adán, quien reiteró el compromiso de no dar paso a actos de corrupción.

"Seremos muy vigilantes de que se cumplan verdaderamente con los requisitos que debe llenar una persona que requiera una constancia".

