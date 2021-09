Primaria en Satélite nos suspenderá clases pese a caso de Covid-19

Un grupo de madres de familia de la primaria Vicente Guerrero de la colonia Satélite de Cuernavaca, expresó su preocupación debido a que una maestra dio positivo a Covid-19 y el plantel no ha suspendido clases como lo instruyó el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

“Los maestros están haciendo presión para que los papás cambiemos de opinión y hagamos que nuestros hijos asistan de forma presencial a la escuela a pesar de que se dio este contagio”, dijo una madre de familia quien aseveró que no se les está brindando la información necesaria para saber bajo qué condiciones se detectó ese caso.

Además, señalaron que los maestros no cuentan con las herramientas necesarias y que en consecuencia les pidieron que sean ellos los que paguen el costo del internet para que todos los maestros se presenten al plantel la próxima semana y trabajen desde ahí.

“Pero obviamente no accedimos porque pues estamos pagando el costo del internet en los hogares como para pagar ahora el de la escuela, pues no, nuestra situación económica no da en este momento para ello. Es por eso que como papás hacemos un llamado porque hay mucha inconformidad y no se sabe si hay más maestros contagiados”, aseveró.

También dijo que la colonia Satélite es una de las localidades identificada con mayor número de contagios en Cuernavaca y eso les inquieta para tomar la decisión de enviar a sus hijos la próxima semana a presenciales.





Descartan riesgo de contagio

Por su parte, una de las maestras quien pidió anonimato, explicó que el contagio de su compañera sucedió fuera del plantel y la docente nunca estuvo frente a grupo, pues el martes por la mañana llegó con algunos síntomas y se le prohibió la entrada.

Entonces la trabajadora educativa fue a hacerse una prueba Covid y salió positiva, así que, al día siguiente, es decir este miércoles, las clases se suspendieron para que el inmueble fuera sanitizado.

Pero, además, explicó que existe un segundo elemento que los hace pensar que no hubo más contagios dentro de la primaria y es que a las clases van muy pocos alumnos, menos del 10 por ciento.

“Aquí no estamos teniendo clases presenciales -normales- digamos porque solo están asistiendo unos cuantos alumnos; el día de hoy llegaron solo cuatro alumnos, ayer no vino ninguno y el martes solo asistieron dos. Los maestros estamos viniendo a hacer guardias solamente y venimos entre cinco y cuatro docentes”.

En total, en esta primaria existe una matrícula de 268 alumnos, pero para la siguiente semana se espera que al menos vayan todos los maestros por instrucciones de las autoridades educativa para impartir clases desde ese plantel.









Con pocas herramientas

“Sino el lunes, a partir del martes, todos tenemos que estar de las 8:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde. Por ahora se dan virtuales desde sus casas, es por eso que estamos solicitando internet. No hay equipo, solo lo que el maestro tenga, ya sea una computadora o su celular para trabajar; la escuela tiene muchas necesidades”, mencionó la misma docente.

Así que por ahora no se sabe cómo van a trabajar los profesores ya que muchos no cuentan con computadoras portátiles además de que, sin un micrófono y una buena cámara, la comunicación entre ellos y los alumnos se vuelve deficiente al igual que el aprendizaje.