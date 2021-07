Priistas ratifican militancia durante encuentro por la unidad

Priistas en Morelos ratificaron su militancia en el llamado “Encuentro por la Unidad”. Manifestaron su respaldo al dirigente estatal, Jonathan Márquez, pero sobre todo para que continúe con la renovación del partido y “no deje de combatir a los oportunistas y traidores, que por muchos años saciaron sus ambiciones adueñándose del tricolor en el estado y usándolo como botín político”; sobre todo ante los intentos de la toma de la sede estatal por aquellos que enfrentan procesos de expulsión.

"Lo que hoy nos convoca aquí, es mandar un mensaje claro y contundente: que el priismo morelense está firme y unido en la defensa de nuestro partido, en la defensa de nuestra institucionalidad y legalidad internas, sobre todo de cara a los intereses externos y a los traidores cercanos que buscan dividirnos”, dijo el dirigente estatal a los militantes que se reunieron en las puertas del Comité Directivo Estatal en Cuernavaca".

Los militantes provenientes de varios municipios, reconocieron en el presidente estatal, Jonathan Márquez, que haya logrado renovar al partido en Morelos. Por lo que pidió estar unidos y alertas, porque “algunos personajes oscuros y oportunistas han tratado de desestabilizar y sembrar la división en nuestro partido. Esto ha pasado a nivel nacional, y también aquí, en nuestro estado. Estos personajes incluso han recurrido a la violencia, y cobardemente, usando grupos de choque, han agredido a nuestra militancia”.

Jonathan Márquez denunció la conducta anti institucional de “esos ex priistas, o priistas sólo de nombre, a quienes nunca les ha importado la militancia, ni le tienen amor ni lealtad al partido, y solo lo usaron cuando les convino, para lograr candidaturas y cargos, pero después nos traicionaron. Se trata de gente vendida al gobierno: que mientras ustedes y yo salíamos a la calle para pedir el voto por el PRI, ellos hicieron campaña a favor de Morena y sus partidos aliados en la campaña pasada”.

El presidente Jonathan Márquez, recordó que cuando tomó cargo del PRI Morelos, convocó al diálogo y a la unidad a todos los grupos y corrientes internas, pero "una minoría no entendió ese llamado, porque vieron afectados sus intereses de lucrar con el partido. Sobre todo les molestó que llegara una dirigencia joven, que le puso un alto al despilfarro y al uso abusivo del dinero del partido, al que algunos se habían acostumbrado.

Finalmente, el presidente instó a las ex candidatas, ex candidatos y a los priistas de verdad a salir a las calles para agradecer a la gente el voto en la pasada elección; y convocó a toda la militancia a no perder tiempo y comenzar a trabajar rumbo al 2024.