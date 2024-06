PRI y PRD impugnan resultados de elección a gubernatura en Morelos

El dirigente estatal Jonathan Márquez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Sergio Prado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnaron junto a Lucía Meza Guzmán (excandidata a la gubernatura de Morelos) los resultados de la elección a la gubernatura.

Para evidenciar las irregularidades cometidas en el proceso electoral, la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos” recurrió al Tribunal Estatal Electoral (TEEM) para anular la elección a la gubernatura. Por su parte, Meza Guzmán interpuso un juicio de protección de sus derechos políticos y electorales.

“Hubo primero el retraso de la jornada electoral, segundo hubo un número muy importante de casillas que tomaron personas que no fueran las acreditadas y por lo tanto no hubo capacitación en el desarrollo de la jornada, y se perdió la cadena de custodia de muchos paquetes y eso no da certeza”, argumentó Jonathan Márquez.

Al respecto, Sergio Prado Alemán denunció la violación de los procedimientos, falta de certeza y condiciones poco equitativas para los candidatos, quienes además fueron blanco de amenazas y hechos violentos.