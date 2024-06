PRI debe renovarse y actualizarse: Eliasib Polanco

Tras los resultados de la elección del pasado 2 de junio, el diputado local Eliasib Polanco Saldívar consideró que es necesario que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se renueve y actualice en sus propuestas.

"Yo empezaría a ver hacia el interior que hay de los órganos institucionales, creo que debilitar al INE de manera sistemática influyó bastante; creo que el no acatar las disposiciones que se dieron por parte de todo el gobierno también influyó, tener una campaña permanente a través de los medios de comunicación federal durante seis años", mencionó.

Polanco Saldívar consideró que el PRI antes que todo debe de entrar en una reflexión profunda y tan es así, que ya se iniciaron los preparativos para celebrar la asamblea general, la cual será el 7 de julio.

En dicha asamblea esperan se les planteé un análisis a conciencia de lo que pasó en la reciente jornada electoral, entrar en un análisis profundo que les ayude a determinar en qué fallaron.

"Porque no nos presentamos como una oferta viable para diferentes sectores que considerábamos parte de y que hoy ya no lo son", expresó.

Subrayó que el PRI se gestó después de la Revolución Mexicana, y que nada tiene que ver con el 2024: "Tendremos que analizar primero cuál es la oferta del PRI, que es lo que queremos. Yo creo que no es cuestión de nombres, es cuestión de la propuesta que tiene que presentar el PRI de cara a lo que viene, un PRI totalmente digital, un PRI que le hable a la gente en un lenguaje que se entienda, ya no con modismo, ni con lenguaje revolucionario, ya no hay caudillos".