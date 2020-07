Prevén un aumento en demandas laborales

La justicia laboral está desde hace mucho tiempo colapsada, consideró el presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan Juárez Rivas. Señaló que lo anterior podría ser peligroso; "si los trabajadores no cuentan con un espacio que los atienda adecuadamente se harán justicia por propia mano; no hay instalaciones adecuadas, personal ni recursos suficientes y hay al menos 30 mil demandas en las juntas y las que se van a venir, serían otras 10 mil por lo menos y no se va a poder cumplir con la justicia laboral, por eso nosotros le estamos exigiendo al gobernador Cuauhtémoc Blanco y la Secretaría de Economía y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, que iniciemos con la etapa de la conciliación".

Juárez Rivas destacó que en el marco del día del abogado "le estamos pidiendo muy respetuosamente al gobernador que reflexione y observe el abandono en que tenemos la Junta local de Conciliación y Arbitraje y sus juntas especiales", recalcó.

Estimó que hay cuando menos 30 mil demandas en las juntas, pero destacó que por lo menos otras diez mil habrán de sumarse en cuanto se reinicien las actividades, por lo que auguró que se llegará a las 40 mil demandas y por ello, sentenció que no se va a poder cumplir con la justicia laboral.

Asimismo, recalcó

en materia laboral la mejor manera de resolver un conflicto es la conciliando por eso en la reforma que hizo el Congreso de la Unión reformando el articulo 107 y 123 de la Constitución de este país se propone la creación del Instituto Estatal de Conciliación, entonces iniciemos, hagamos ejercicios para que podamos ir avanzando para cuando entre en vigor eso, ya tengamos la practica como conciliar.

Sin embargo destacó que "eso significa que el señor gobernador y la Secretaria de Economía y Trabajo le importe la justicia laboral", por lo que expuso sobre su estimación de que por lo menos habrá diez mil nuevas demandas laborales en cuanto los tribunales reinicien actividades.

