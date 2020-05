Prevén recortes en la Comuna

Mientras el cabildo de Cuernavaca aprobó el pasado viernes 29 de mayo en sesión privada un crédito de 93 millones de pesos destinado al capítulo mil, desde este fin de semana, empleados de confianza y sindicalizados de la comuna que encabeza Antonio Villalobos Adán recibieron un aviso a través de WhatsApp de al menos 300 despidos para los primeros y disminución de su salario del 30 por ciento para los segundos, esto como un efecto de la crisis que enfrenta la comuna.

La línea de crédito que fue aprobada por unanimidad, tanto que los regidores del PAN, PRD y PRI elogiaron al considerar que era necesario; “con esto se puede hacer frente de inmediato a los problemas que hemos tenido como comuna, entre estos el pago de la nómina, servicios públicos, entre otros; estaremos solicitando lo que en su momento se requiera ya sea dos o tres millones para pagar nómina será solicitado y cuando se tenga el recurso será pagado”, explicó el regidor del PAN Jesús Martínez.

En la explicación la comuna resalta que efectivamente la línea de crédito es para hacer frente a la exigencia del capítulo mil, que de acuerdo con el presupuesto de egresos establece salarios y prestaciones sociales de carácter económico como son quinquenios, ayuda para la renta, vales de despensa, bonos de puntualidad y asistencia, vales de lentes, pago de cuotas al ISSSTE, ayuda para cendi, pago de gastos funerales e inclusive aguinaldo.

Sin embargo, resulta contraproducente si se busca para la nómina que al menos 300 trabajadores de confianza hayan recibido un mensaje por su móvil, del porque ya no recibieron su pago de nómina el pasado 31 de mayo, por baja definitiva, y otros su último pago será el 15 de junio.

Pero este sorpresivo recorte no solo estará llegando al personal de confianza también a los mil 250 trabajadores sindicalizados, incluso jubilados y pensionados, debido que hay un interés por reducir al 30 por ciento el salario de los sindicalizados incluidas algunas prestaciones.

Y es que a pesar de la advertencia sus líderes gremiales los han abandonado, al pedirles orar para no perder el trabajo, aunque se pierdan las prestaciones y beneficios; por ejemplo, Liliana Nájera Castillo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Cuernavaca, envió un mensaje a sus representados por WhatsApp, el pasado 30 de mayo: “Compañeros hoy su servidora Liliana Nájera Castillo, estuve en una reunión de trabajo con el Secretario de Administración, donde se nos dio a conocer la situación financiera que guarda el Ayuntamiento y que es de todos sabido, se busca estrategias para que NO se colapsen las finanzas del Municipio y dejemos de percibir nuestro salario (...) es cierto que se mencionó por parte de las autoridades el reducir un 30% nuestro salario del cual no hubo acuerdo y se reanudará la reunión el día martes”.

Asimismo, Francisco Javier secretario de trabajo y conflictos del Sindicato de trabajadores del ayuntamiento, trató de calmar lo ánimos de sus compañeros ese mismo día 30 de mayo: “El Municipio en el cual laboramos no ha dejado de pagar quincena tras quincena aún cuando la recaudación de ingresos no es la mejor (...) deberíamos estar agradecidos que no nos ha faltado nuestras quincenas, deberíamos comprender y apoyar a la administración”.