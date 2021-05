Pretenden aplicar 13 mil dosis de CanSino

El coordinador del Programa Nacional de Vacunación en el estado, Miguel Ángel Van Dick Puga, dijo que para este segundo día del operativo para personal educativo se programó aplicar más de 13 mil dosis del biológico fabricado por CanSino, que se sumaron a las 2 mil que se aplicaron el martes en la zona oriente; en Cuernavaca, en donde se instalaron dos módulos peatonales y uno vehicular, las filas abarcaban varios kilómetros causando conflicto vial en la zona norte de la ciudad.

Será el próximo sábado 8 de mayo cuando las autoridades sanitarias concluyan la inmunización del personal docente, administrativo y de apoyo tanto público como privado, dijo el titular del IMSS, además de que están contemplados los trabajadores de los centros de investigación de la UNAM, cuyas instalaciones se encuentran en el estado.

“En cuanto empiece el proceso de vacunación y más con grupos organizados como es el educativo, el proceso es muy seguro, rápido, ayer iniciamos en el Instituto Tecnológico de Cuautla en donde tenemos previsto aplicar 5 mil dosis para los cinco días y ayer aplicamos dos mil 070 dosis en un solo día, claro que se extendió la jornada desde las siete y media a la noche, hasta las ocho y media”.

Fueron 13 horas casi continuas las que los vacunadores están trabajando en los puestos de vacunación, tal como ocurrió en el de Yecapixtla, en donde el programa arrancó.

“En total vamos a aplicar en el estado 52 mil dosis hasta el 8 de mayo, pero tenemos más disponibles para los casos de excepción que se pudieran presentar, en el caso de este miércoles se aplican 13 mil vacunas en los seis módulos”, que corresponden a Cuernavaca, Cuautla, Yecapixtla y Zacatepec.

Los casos de “excepción” en los que el trabajador no aparezca en la lista de personas a vacunar o no haya hecho su registro, serán analizados por la Secretaría de Educación y determinar si aplican o no, aclaró.

Será el próximo sábado 8 de mayo cuando concluya la inmunización del personal docente, administrativo y de apoyo / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca