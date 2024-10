Presupuesto 2025 será austero y sin lujos: Margarita González

El presupuesto económico de Morelos será de 35 mil millones de pesos, informó Margarita González Saravia, "austero y sin lujos para ningún funcionario" aclaró la gobernadora, quien añadió que ya plantea estrategias de recaudación.

Una de estas estrategias es que los autos de otros estados que realizan trámites en Morelos paguen un cargo extra.

“Estamos haciendo algunas propuestas, porque ya ven que aquí no se paga tenencia, pero viene mucha gente de la Ciudad de México a verificar, entonces vamos a generar una propuesta para que, si bien no se paga la tenencia si dar un plazo para el pago de los derechos y si no si se tendrá que pagar un poco más”, explicó la gobernadora.

Su prioridad serán los apoyos sociales y la infraestructura, para lo cual plantean cerca de 20 proyectos que anunciará a su debido tiempo.

“Tuvimos la reunión con el equipo de Hacienda para ver todo el tema del presupuesto para poder enviarlo al Congreso y ajustarnos a una austeridad republicana digamos, tener un presupuesto con una disciplina fiscal que es necesaria porque se requiere generar recursos sobre todo para la inversión de los proyectos sociales que es lo que más interesa y la infraestructura”.

Seguirá política de austeridad

Asimismo, agregó que no habrá lujos para ningún funcionario de gobierno, ya que estarán apegados a una política de austeridad republicana, en donde se tendrá mejor distribución del dinero.

“No vamos a estar generando gastos innecesarios, estamos pidiéndole a todos los secretarios que se ajusten a la plantilla que tienen que no van a tener ningún tipo de lujos, nadie, ni siquiera su servidora. Vamos a ser austeros para poder poner en el centro los recursos en lo que se requiere”, dijo.

También señaló que se buscará que los organismos constitucionales autónomos se apeguen a esta política, y caso concreto de la Fiscalía General del Estado (FGE) tendrán que justificar sus ingresos para pedir un aumento.

También dijo que ya trabaja en aumentar el salario de los integrantes de la Policía industrial, Bancaria y auxiliar (PIBA).