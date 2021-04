Militantes presionan a candidatos de Morena para renunciar

Mientras militantes que aspiraron alguna vez a candidaturas en Morena Morelos esperan el resultado de su impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral de Morelos (TEEM), algunos otros acusaron que enviados del comité estatal, Gerardo Albarrán, están presionando a varios candidatos para renunciar y dejar los espacios a otros.

Arturo Sánchez, candidato en Mazatepec, dijo que recibió visitas de estas personas para insistirle que es mejor si renuncia a su aspiración por su seguridad.

Javier Orihuela y Dagoberto Rivera explicaron que iniciaron su queja ante el órgano electoral debido a que en el procedimiento por el cual fueron electos los candidatos nunca participaron, aunque se les solicitó que se inscribieran porque habría un proceso democrático.

Por lo que consideraron que se violentaron sus derechos partidarios y por eso fue impugnado el proceso de elección de Morena para las candidaturas, ahora solo confían en que el Tribunal local habrá de evaluar de manera adecuada cada una de las inconformidades y no dudaron, que como ocurrió en el estado de Aguascalientes, la decisión final será favorable y debido al proceso antidemocrático todas las listas de las candidaturas serán inelegibles.

Mientras el candidato de Morena en Mazatepec, Arturo Sánchez, comentó que han sido varios los enviados por la coordinación estatal que encabeza Gerardo Albarrán los que lo han ido a buscar a su domicilio para solicitarle que renuncie y deje el espacio para otra persona, “el pasado lunes llegaron a mi domicilio en Cuachichinola, llegó esta persona Ricardo González, que es también candidato por el 09 distrito y dijo ir a nombre del presidente estatal, me dijo que debía firmar mi renuncia porque las cosas habían cambiado y por indicación nacional teníamos que cambiar el lugar, me ofrecieron la sindicatura o una candidatura como primer regidor, obviamente no la acepte y nuevamente en el comité estatal me intentaron presionar para que renuncie a la candidatura”.