Presidente electo de Xoxocotla fallece súbitamente

La intempestiva muerte de Juan López Palacios, presidente municipal electo en el municipio indígena de Xoxocotla, se da tras dejar al descubierto una serie de condiciones que rayan en la extorción, de parte no solo de la vocera del Consejo Electoral Comunitario Temporal, si no de otros actores políticos del grupo de los 14 candidatos que exigían una regiduría.

Tres ruedas de prensa el sábado evidenciaron una fractura que sacó a flote una serie de intereses y corrupción en el grupo de los 14 planillas y candidatos que el domingo 6 de junio llevaron a cabo la elección a la presidencia municipal indígena de Xoxocotla, al margen de las autoridades electorales y del consejo municipal, el proceso fue organizado por una Comisión Electoral Provisional cuya vocera fue Rosalba Ortega Ramos.

La convocatoria a la rueda de prensa celebrada 40 minutos más tarde de las 10:00 horas del sábado en la oficina que albergó la delegación municipal, fue el marco para que José Santos Cabrera diera a conocer ante el Consejo Electoral Comunitario Temporal (CCT) de Xoxocotla 2021, su recurso de impugnación y reconocimiento como candidato ganador del proceso del 6 de Junio con 1 mil 418 votos a favor, al encontrarse a Juan López Palacios en estado de no elegible, por aparecer como integrante del Consejero Municipal y haber violentado los acuerdos de publicidad de campaña.

En la rueda de prensa CCE, la vocera Rosalba Ortega Ramos, dio a conocer que ya se había convocado por perifoneo para que Juan López Palacios acudiera por los resultados, el documento que determina cómo quedaron las elecciones.

Poco después del mediodía del mismo sábado, en rueda de prensa el equipo y seguidores del virtual ganador, en voz de Manuel Alejandro, denunciaron que el Consejo Electoral Temporal estaba incurriendo en una serie de arbitrariedades, chantajes, extorción o coacción a través de su vocera, Rosalba Ortega Ramos.

“No tiene poder, para condicionar, secuestrar o coaccionar el Consejo Electoral Temporal” dijeron al advertir que les dieron tiempo y pauta para que den una respuesta y entreguen la constancia, y la primera condición que puso Rosalba Ortega fue “necesitamos que te comprometas a integrar a todos los consejeros en la planilla ganadora” y se le dijo “no tenemos problema de fusionar la estructura del Consejo Temporal".

Al día siguiente les pusieron otra condición y exigieron que dentro de los espacios esté una regiduría, asunto que analizaron en junta de cabildo y tras deliberar aceptaron y le informamos la decisión: “y de nueva cuenta nos vuelven a decir mañana regresa porque ya vamos a tener tu constancia de mayoría para que sea entregada y empieces con los trámites correspondientes". Cuando acudieron les salieron con otra condicionante, querían tres regidurías.

"Ya fue un insulto, algo denigrante, esto ya entra en el delito de extorsión y coacción porque nos imponen, no nos preguntan, le decimos a estos personajes que no vamos acceder, el pueblo votó por este equipo, no vamos a negociar más".

Y llamaron a Rosalba Ortega, a los ex candidatos Gregorio Jiménez y a Guillermo Gervasio tengan dignidad.

La muerte de López Palacio, si bien cayó de sorpresa a muchos, su planilla, la numero 10 en la contienda, asegura que no van a declinar en la lucha que durante más de 30 años enarboló por la defensa y reconocimiento de los pueblos indígenas.