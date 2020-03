Preparado Salud Morelos para el coronavirus

La Secretaría de Salud de Morelos, por medio de su titular Marco Antonio Cantú Cuevas, pidió a la población mantener la calma ante brote de Coronavirus en el país puesto que hasta el momento no existe ningún caso sospechoso ni en las cínicas ni hospitales públicos y privados; compras masivas de cubre bocas convencionales o la aplicación de pruebas a personas que no tiene factores de riesgo, son decisiones innecesarias motivadas por información falsa que corre a través de las redes sociales.

"No tenemos ningún caso sospechoso en Morelos, en las redes sociales ha circulado información falsa, rumores que han logrado desconcertar a la población y que hagan compras de pánico de cubre bocas y gel, quiero decirles que los cubre bocas convencionales no protegen de este tipo de enfermedades, no es necesario".

La forma en que los ciudadanos pueden cooperar con las instituciones es que se mantengan en calma.

Cada persona puede tomar medidas preventivas similares en la prevención de la influenza estacional como son "consumir vitamina C, tomar líquidos, comer frutas, es decir subir el sistema inmunológico para que puedan hacer frente a los padecimientos".

Quienes presenten síntomas gripales como estornudos, fiebre, dolor de garganta, escurrimiento nasal, que además hayan estado en contacto con alguna persona confirmada de Coronavirus es candidato a que se le practiquen las pruebas correspondientes.

La Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios del Estado (Coprisem), es la institución encargada de mantener informados a hospitales privados sobre los lineamientos que deben seguir para la realización de pruebas de COVID-19.

Por último, Cantú Cuevas, dijo que se tienen disponibles las áreas suficientes para aislar a pacientes que lleguen a tener este virus "tenemos áreas específicas que se adecuan en caso de ser necesario para aislar a pacientes con enfermedades contagiosas cuando se presente el caso".