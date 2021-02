Preocupa la parálisis legislativa

Al estar a escasos seis meses de concluir las labores legislativas, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) consideró preocupante la renuncia del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez como presidente del Congreso local, en especial, señala, cuando los pendientes siguen aumentando y la falta de acuerdos paraliza los trabajos.

La Junta Política y de Gobierno confirmó este lunes que el legislador del Partido Encuentro Social (PES) había presentado su renuncia por escrito pero no había justificado esta determinación; la diputada panista, Dalila Morales Sandoval, refirió que al día de hoy desconoce dicho documento aunque de ser cierto sería un tema a su percepción angustiante, al estar en la recta final de la actual Legislatura y ante el motivo de la renuncia.

“Lo que me preocupa es el porqué de la renuncia, específicamente el motivo que generó nuestro compañero presidente se fuera precisamente de la Mesa, me angustia y me preocupa porque al final entiendo ha hecho su labor y entiendo es una persona recta, muy lineal y en esa parte la angustia es fuerte”.

Si bien la decisión de Sotelo Martínez tiene que ser ratificada ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo, la parlamentaria precisó que la falta de titular debe generar verdadera cohesión entre los 20 diputados, siendo ésta la única manera de generar buenos resultados, en una legislatura que desde un inicio ha sido compleja y no ha logrado obtener los acuerdos políticos necesarios para terminar con el rezago.

Morales reconoció que como integrantes de la LIV legislatura han vivido momentos complicados donde la falta de consensos generó en 2019 parálisis prolongada, teniendo que modificar el propio Reglamento del Congreso para sacar trabajos del bache en que se encontraban.