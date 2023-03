Prejuicios y estigmas frenan la equidad laboral

Actualmente, en Morelos y en todo México existen todavía prejuicios y estigmas que hacen que las mujeres no puedan acceder a puestos con toma de decisiones, aún cuando se ha demostrado que, más allá de cumplir con una cuota de género, la mujer tiene la capacidad y preparación para estar en cualquier puesto de trabajo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que en todas las regiones a las mujeres se les paga menos que a los hombres, con una brecha salarial de género estimada alrededor del 20 por ciento a nivel mundial.

“La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. A su vez, las situaciones de pobreza acrecientan las desigualdades y desventajas en el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres”, manifestó la ONU en el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, en septiembre de 2022.

A la fecha, las cosas siguen igual, ya que tan solo en el ámbito gubernamental, a pesar de que la reforma constitucional señala que la mitad de los cargos de decisión deberán ser para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena, es necesario que se reconozca el trabajo de las mujeres no solo para cubrir una cuota de género, sino por su preparación, conocimiento y capacidad. Local

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al primer trimestre de 2022, la población ocupada en Morelos fue de 833 mil personas. La población ocupada de hombres fue de 497 mil y la población ocupada de mujeres fue de 336 mil, cifra que en comparación con el mismo periodo pero del 2021 se incrementó en diez mil más.

Sin embargo, aún se está muy lejos en lograr la equidad laboral, ya que aún cuando hay 336 mil mujeres ocupadas, la brecha salarial aún sigue siendo muy amplia.

“Hoy más que nunca debemos reflexionar si existen oportunidades de empleo para las mujeres, y si existen, ver si son iguales para todos. Claro que ha habido avances, hay muchas mujeres que han logrado trabajos importantes, que han peleado, pero el hecho de que tengamos posiciones como las que muchas mujeres ocupan el día de hoy con toma de decisiones, es gracias a la lucha que han llevado las mujeres a lo largo de los años”, dijo Ana Cecilia Rodríguez González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en el gobierno del estado de Morelos.

No obstante, reconoció que todavía no existe esa equidad laboral, todavía los sueldos entre un hombre y una mujer no se han igualado; el hombre sigue ganando más que la mujer, aún en el mismo puesto.

“Todavía las mujeres debemos de demostrar que trabajamos porque normalmente se nos cuestiona qué si podemos o qué sí sabemos, y eso nos genera una doble carga”.

Rodríguez González manifestó que la obligación que tienen las mujeres que están en un puesto de toma de decisiones es justamente apoyar a otras mujeres, “pero lo más importante es que vean que las mujeres no estamos aquí, en este trabajo, por una cuota de género, sino porque tenemos la capacidad para trabajar, tenemos la preparación y sobre todo porque nos hemos ganado esos espacios”.

El camino todavía es largo

Aunque en las empresas cada vez hay una mayor disposición en la contratación de mujeres en puestos de toma de decisiones, lo cierto es que aún hay obstáculos que impiden que una mujer pueda ocupar un puesto que por siempre ha sido dominado por un hombre.

Arantza Maldonado con 26 años ingresó a trabajar en una empresa paraestatal en el municipio de Cuautla; “no fue nada fácil, el hecho de tener que competir por un puesto con hombres siempre nos deja en desventaja, no sé, porque es una empresa donde hay más hombres por el tipo de trabajo que se realiza, o simplemente porque la igualdad de género no la tienen bien definida”.

Arantza es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), de la licenciatura de Informática, e ingresó a la empresa aplicando examen y participando en cursos de capacitación, sin embargo, aseguró que el haber conseguido este trabajo fue bastante difícil, “porque existe una gran preferencia por el sexo masculino”.

Señaló que se ha tenido que enfrentar a malos tratos, pero no solo por parte de hombres, sino que también por parte de mujeres, “puede que no solo los hombres nos impiden realizar nuestro trabajo, sino que también hay mujeres que no les gusta ver a otras sobresalir, crecer profesionalmente, ser mejores que ellas, y por eso he recibido insultos, calumnias, mentiras y gran dificultad para poder realizar mi trabajo día a día”.