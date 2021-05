PRD prioriza en su agenda, dar continuidad a la comunidad de diversidad sexual

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene en su agenda, dar continuidad a las demandas de la comunidad de diversidad sexual, como buscar la aprobación de la Ley de Identidad SexoGenérica, acceso a salud y otras propuestas que contemplan los candidatos a diputados locales y federales.

Arturo Medina director Nacional de la Diversidad del PRD, en su visita a Morelos, dio a conocer la agenda del partido, de refrendar sus compromisos con todos los sectores sociales.

Aseguró que el movimiento de la diversidad sexual, cuenta con muchos activistas a nivel local, nacional e internacional, y algunos gobierno, como la pasada administración de Graco Ramírez Abreu, hubo un trabajo sólido en materia de este grupo.

Sin embargo en estos últimos años, los avances se detuvieron , por lo que precisó que es necesario que los candidatos a alcaldes y diputados locales refrenden los temas de diversidad sexual.

Aseguró quela comunidad de la diversidad sexual esta muy decepcionada de la actuación de la Cuarta Transformación, que ha ido experimentado sin cumplir; y agregó que es claro cuando el PRD a nivel nacional tiene 27 candidaturas para este sector y Morena no llegó ni a 5.

Jessica Gama activista y defensora de la comunidad, en esta contienda electoral, está participando como candidata a diputada local por la vía plurinominal, mencionó que desde el 2014 han venido luchando por los derechos, y reconoció que su partido viene promoviendo una agenda libertaria de los derechos humanos de la diversidad sexual, que es progresista.

Recordó que desde el 2014 está congelada la iniciativa de identidad sexo genérica; también está pendiente que en el Código Penal del Estado no se ha tipificado aún los crimines de odio; denunció que los Servicios de Salud un cuentan con el presupuesto para las terapias de testosterona para chicos y chicas trans; que no se cuenta con psicólogos y doctores; asimismo piden no terapias de reconvención a niñas, niños y adolescentes, al considerar que atentan derechos humanos.

