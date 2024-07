"El PRD se pervirtió; se vendió al mejor postor y dejó de ser opción"

Jorge Messeguer Guillén, integrante del Frente Cívico Nacional y exfuncionario estatal en el sexenio de Graco Ramírez, está convencido de que el PRD se desfundó cuando Andrés Manuel López Obrador creó el Movimiento de Regeneración Nacional, acaparando con ello un gran número de militantes de la vieja izquierda y de priistas.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca segura que el PRD se llenó de corrupción y se convirtió en lo que por tantos años criticó.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

El PRD se pervirtió; el PRD estuvo realmente al mejor postor, por decirlo suavemente, al servicio del mejor postor; perdió sus causas, perdió realmente la esencia por la cual había nacido.

Indicó que debido a que el partido del sol azteca ya dejó de ser una opción política, debería representar a una social democracia, en la cual quepa toda la gente que no eta de acuerdo con Morena y el regreso al pasado que quiere imponer.

Jorge Messeguer Guillén fue secretario de Movilidad y Transporte y secretario de gobierno en el sexenio de Graco Ramírez Garrido-Abreu. / Archivo / El Sol de Cuernavaca

Puso como ejemplo lo que ocurrió con la Marea Rosa, donde un sector de la sociedad fue aglutinado por Xóchitl Gálvez a nivel nacional y Lucía Meza a nivel local, a pesar de no estar cómodos con el PRD, el PRI y el PAN.

Asegura que en Morelos y en el país existe una crisis de partidos políticos, sobre todo de oposición. Más allá de ideologías partidistas, dijo, es necesario hablar de democracia o no democracia, “de lo que no signifique una posibilidad de un retorno a un régimen de partido único o hegemónico, como lo era el PRI del siglo pasado”.

Local El PRI debe entrar en una etapa de reflexión: Jonathan Márquez

“Es un sector muy grande que requiere tener una representación; el país no es de un solo pensamiento, en el país no todos pensamos igual, hay un gran sector que no está con Morena”, aseguró.

Necesario, reconocer que el PRD ha muerto: Quiroz Medina

“El PRD es una institución que por más de 30 años estableció luchas sociales. No se explicaría el avance democrático de nuestro país sin la presencia de la lucha de la izquierda”, dice Matías Quiroz Medina, perredista morelense, exdiputado local y quien en el gobierno de Graco Ramírez fungió como secretario de gobierno.

Asegura que actualmente el partido del sol azteca vive una crisis; incluso, dijo, “es necesario reconocer que este instituto político ha muerto para poder dar el siguiente paso”.

Pese a que considera que la lucha ideológica, de causas, ha sido desplazada por la presencia de Morena, quien ha agregado a militancia que durante muchos años dio vida al PRD, reconoce que en Morelos no se puede perder de vista el trabajo que hicieron personajes como Mario Rojas, Ignacio Suárez Huape, Graco Ramírez, Cristina Balderas, Manuela Sánchez y la misma Lucía Meza Guzmán, quien fue la abanderada de la oposición para la candidatura a la gubernatura del estado este 2024.

Matías Quiroz Medina, perredista, exdiputado local y exfuncionario estatal. / Archivo / El Sol de Cuernavaca

En México, recordó, “instituciones como los derechos humanos, fortalecimiento del equilibrio de poderes y particularmente la creación del Instituto Federal Electoral, actual INE, no podrían existir la participación y presencia del PRD”.

Actualmente, el PRD ya no cuenta con registro a nivel nacional. En Morelos, en 2018 el sol azteca perdió su registró; sin embargo, logró recuperarlo en las elecciones del 2 de junio pasado.

Para el perredista Morena se ha convertido, “desde su llegada a la presidencia de la república, en un receptáculo de oportunismo político de actores de otras instituciones política; me parece que es depositaria de una lucha de esa izquierda radical que trata de sobrevivir con una izquierda moderada”.

PRD se seguirá ciudadanizando: Prado Alemán

Sergio Prado Alemán actual dirigente del PRD en Morelos, indicó que a nivel local han recuperado el registro y el reto es entrar en una profunda reflexión sobre cuál es el papel de los partidos políticos.

“Por supuesto que seguiremos ciudadanizando el Partido de la Revolución de Democrática para que cada día más nuevas personas se puedan interesar por hacer el proceso de partido y eso los lleve a los espacios de responsabilidad”.