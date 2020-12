Por reconstruir, 4 planteles afectados por el sismo: Ineiem

Sólo cuatro planteles faltan por terminar su reconstrucción de las mil 341 que se comprometió atender el gobernador de Morelos, así lo dio a conocer José Silva Bandala, director general del Instituto de Infraestructura Educativa en el Estado de Morelos (Ineiem).

Entrevistado tras el evento protocolario de arranque de la segunda etapa de la reconstrucción de la preparatoria de Jojutla, José Silva Bandala, comentó estar contento porque van a terminar una obra más de las mil 341 que el gobernador se comprometió a atender en todo el estado de manera prioritaria y en beneficio de los estudiantes de Morelos.

Reconoció que para incluirlas en la lista "enorme" del Fonden les dan muy poco tiempo para hacer los señalamientos y cuando el universo de los daños son tan grandes, implica que en los mil 341 expedientes técnicos algunos no fueron los correctos, "surgieron algunas deficiencias que hoy sí estamos tratando de subsanar".

Recalcó que esto se hará a través de sus propios ahorros, "fuimos capaces en el instituto de detener y reutilizarlos para terminar la preparatoria y el edificio principal de la máxima casa de estudios, van a hacer aproximadamente 80 millones de peso, que incluyen el edificio universitario".

De todos los planteles afectados por el sismo les faltan por concluir cuatro más, dos de ellos están en el Tecnológico de Zacatepec, otro es la preparatoria de Puente de Ixtla, en el caso concreto de Jojutla auún falta la preparatoria y la EES del Jicarero, los cuales son proyectos de una segunda etapa; “estas son transferencias de segunda etapa, aquí es un recurso extraordinario".

Reconoció que para la reconstrucción es en cierta forma favorable que no haya clases presenciales para no tener la presión de las niñas y los niños o universitarios, ya que se ven obligados a delimitar la zona de trabajo con muros de madera; “la pandemia nos viene bien para terminar obras”, y comentó que hay niños que se fueron de sus escuelas y aún no conocen la escuela nueva.