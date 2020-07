Por primera vez habrá automisa en Cuernavaca

Ante el hecho de que la Diócesis de Cuernavaca no ha reaperturado las iglesias pese a permanecer Morelos en semáforo epidemiológico naranja, este domingo 19 de julio la Eucaristía de 8 am oficiada por el obispo Ramón Castro Castro se podrá observar desde la comodidad del vehículo particular, iniciativa organizada por la iglesia de Gualupita como un mecanismo para estar más cerca de los fieles.

A tres meses de que la emergencia sanitaria de Covid-19 azotará a Morelos, la iglesia católica local ha mantenido la suspensión de las misas y la realización de sacramentos, al considerar todavía no se cuenta con las condiciones físicas y de capacitación necesarias para evitar mayores contagios y proteger tanto a los feligreses como al Clero.

Frente a ello, la parroquia ubicada en el corazón de Cuernavaca en el tradicional barrio de Gualupita estará implementando dicha modalidad parecida al autocinema cada ocho días; este próximo domingo monseñor Castro Castro dará a este mecanismo de automisa, hecho inédito en la historia de la religión católica en Morelos.

Para obtener mayor información y registrar se pueden comunicar al (777) 312 4981 de 9 am a 12 pm.

