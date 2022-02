Por pleito entre diputados, habrá dos parlamentos de mujeres

Dos convocatorias “diferentes” para la realización del Parlamento de Mujeres en su edición 2022, son las que se han generado por diputadas de la LV Legislatura local, a unos días del Día Internacional de la Mujer.

La mañana de este jueves, las diputadas Luz Dary Quevedo, Andrea Gordillo Vega y Verónica Anrubio Kempis, de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, convocaron a integrantes de colectivos y mujeres en general a participar en el Parlamento de Mujeres en su edición 2022.

Los ejes de la convocatoria son participación política de las mujeres; derechos de las mujeres; acciones para prevenir y erradicar la violencia de género y empoderamiento y fortalecimiento de la mujer.

Las diputadas Andrea Gordillo y Luz Dary Quevedo coincidieron en que el Parlamento de Mujeres 2022 “es un logro de las mujeres” y que su participación política “permitirá que las desigualdades se disminuyan”; además reiteraron que este espacio “tiene por objeto promover la cultura de igualdad y equidad de género”, además de procurar que se atiendan tanto la problemática de la mujer como “la violencia en contra de ellas”.

La diputada Gordillo Vega precisó que la emisión de esta convocatoria “está apegada de manera puntual a los procesos legislativos” y que tiene validez en el tema jurídico. Asimismo, reiteró su compromiso como integrante de la Comisión de Igualdad de Género de “trabajar de manera puntual de la mano de la sociedad, estableciendo objetivos para mejorar y atender asuntos de interés común entre las mujeres”.

La ‘nueva’ convocatoria se encuentra abierta desde el pasado 8 de febrero y se cerrará el próximo 1 de marzo del presente año. Además, se establece que, para inscribirse, las interesadas deberán presentar un ensayo, en el que se aborde alguno de los temas ejes mencionados, con una extensión máxima de cinco cuartillas, en letra Arial 12.

El registro se llevará a cabo en la oficina de Oficialía de Partes del Congreso del Estado, ubicado en Cerrada del Parque, esquina con calle Doctor Guillermo Gándara 101, en la colonia Amatitlán en Cuernavaca, Morelos, en un horario de 9:00 a 15:00 horas o bien vía correo electrónico a la dirección parlamentodemujeres2022@gmail.com. Cualquier duda o aclaración, podrá comunicarse al teléfono 7776092263.

La primera convocatoria para la realización del Parlamento de Mujeres 2022 fue realizada el 25 de enero anterior por la diputada Tania Valentina Rodríguez del PT, quien se acreditó como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso.

Inclusive, este mismo jueves la legisladora informó que “al acercarse los foros regionales que formarán parte del “Parlamento de Mujeres 2022” que se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, ponentes importantes en el ámbito del feminismo nacional, han confirmado su participación”.

A modo de ejemplo, se refirió a Arussi Unda, quien es mercadóloga, activista, feminista mexicana y porta voz del colectivo “Las brujas del mar”, además de que en 2020 fue nombrada una de las 100 personas más influyentes por la revista Time.

Asimismo, Edurne Ochoa confirmó su ponencia en el Parlamento al ser una de las feministas reconocidas a nivel nacional y presidenta de 33 mujeres, así como directora de “El cuerpo no miente” y doblemente galardonada por “The Washington Academy of Political Arts and Science” en 2018 y 2020 como mujer consultora del año y líder influyente.

Es la primera vez que en el Congreso local se emiten dos convocatorias distintas para la realización del tradicional Parlamento de Mujeres, que es un espacio de expresión para abordar los temas de la agenda de género en Morelos. Evidentemente las dos convocatorias derivan de la división de la LV legislatura en dos bloques legislativos G-11 (PAN/PRI/MC/Panal) y G-9 (Morena/PES/RSP/PT).





