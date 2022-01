Por mal uso de parquímetros, debe Cuautla 125 mdp

Debido a que la administración pasada no cumplió con el procedimiento legal, el municipio de Cuautla actualmente debe 125 millones de pesos por el mal manejo del proyecto de los parquímetros.

El presidente municipal, Rodrigo Arredondo López informó que durante la administración pasada existió una omisión por parte del secretario municipal quien no publicó el reglamento Tránsito que se había aprobado por el Cabildo, además de que también se incumplió el pago correspondiente que se había acordado con la empresa.

“El problema es lo que nos quieren cobrar que son 125 millones de pesos, porque dejaron e incumplieron. El gobierno anterior no publicó el reglamento de Tránsito por lo que al haber incumplimiento todo se regresa, de ello que los 34 millones que dio el presidente Jesús Corona, son como si no se hubieran dado y arranca otra vez la deuda de 125 millones de pesos por ese incumplimiento, la culpa es del secretario municipal por no haber subido esa información al periódico oficial y por eso tenemos estos problemas”.

El alcalde dijo que los parquímetros se habrán de colocar ya que es una obligación que se tiene, pero se tiene también que ver qué beneficios se le darán a la ciudadanía para no resulte tan perjudicada.

“Vamos a socializar el tema y hacer todo para que la ciudadanía tenga beneficio con el programa de estacionamiento controlado en la vía pública”.

Arredondo López informó que ya ha tenido acercamiento con los empresarios para poder atender este tema que es de interés para todos los cuautlenses.

Cabe recordar que fue desde el 2019, en sesión de Cabildo cuando se informó que Cuautla, en su calidad de parte demandada de la empresa Parking Spot, da cumplimiento a las sentencias definitiva que han causado estado en los expedientes TCA/1°s/25/15 y TCA/1°s/55/15, consistente en restituir los estacionómetros para su funcionamiento y pagar la indemnización líquida en favor de la empresa Parking Spot, S.A. P.I. de C.V.

Desde entonces, se dijo que para que los parquímetros funcionaran se iba a realizar antes una campaña de socialización además de que se instalarían cámaras y que la mayor parte de las ganancias serían para el municipio, pero la administración anterior no cumplió.





