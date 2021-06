Por lineamientos del Impepac se impugnan regidurías

La conformación de los Cabildos para cumplir con la paridad de género y con los nuevos lineamientos para tener regidores con representación de grupos indígenas o vulnerables, trajo varias complicaciones; en algunos casos los desacuerdos terminaron en quejas ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE).

Por ejemplo, en uno de los casos, después de equilibrar las posiciones entre hombres y mujeres al interior de un Cabildo, el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), encargado de la distribución, se encontró que ninguno de los cinco concejales elegidos representaba a esos dos sectores, vulnerables e indígenas.

Entonces con base en los lineamientos se fue buscando de entre los candidatos inscritos quien sí cumpliera con esas características, pero la sorpresa fue que no en el orden de posiciones que se debía seguir, no hallaron y entonces, en el afán de cumplir le entregaron la regiduría a un aspirante al que por orden, no le correspondía y quitaron al que supuestamente sí le tocaba.

Sobre este tema, la magistrada presidenta del TEE, Martha Elena Mejía, confirmó que efectivamente existen varios recursos de impugnación en este sentido de entre los más de mil 800 que recibió el órgano electoral a su cargo.

“La cuestión es que esta es la primera vez que se aplican lineamientos en donde, por obligación se tiene que postular e integrar a un representante de un grupo indígena o dos o tres, dependiendo del acuerdo que emitió el Impepac. A parte de eso, el Instituto hizo su designación con base a los grupos vulnerables y hay inconformidades también porque algunos partidos registraron a un adulto mayor, otros a un joven y otros a un representante de la comunidad LGBTT+”.

Esto habría desequilibrado incluso la paridad de género, pues algunos de los recursos de inconformidad fueron promovidos por mujeres que las “bajaron” de la regiduría para entregársela a un hombre bajo el argumento de que él sí representa a los sectores vulnerables.

“Hay casos de mujeres en los que dicen -a mí me están quitando mi espacio, yo soy mujer, a mi me correspondía porque estoy en el primer lugar de la lista y están poniendo a alguien del partido que está en el cuarto lugar-. Esa es más o menos la tendencia”, mencionó la magistrada.

Y es que esta es la primera elección electoral en la que se debe dar espacio a los sectores vulnerables e indígenas, pues en los anteriores no existía este ordenamiento.

Sin embargo, este asunto no es una ley sino un decreto y esto podría ser motivo para que bajo una impugnación, se pudiera desechar.

El abogado Enrique Paredes, quien ha seguido de cerca este proceso, consideró que estas complicaciones fueron consecuencia de la incorrecta aplicación de los lineamientos que emitió el Impepac.

“Quieren cumplir al cien por ciento con esto según ellos, pero perjudican a otras personas y que bajo el principio de igualdad tendría derecho, entonces es por eso que se está impugnando hasta el final. Entonces quienes van a decir ahora van a ser los jueces y magistrados y ya no los votantes”.

Mencionó que en algunos casos no solo no se respetaron los primeros lugares sino hasta los últimos, violentando los derechos de los candidatos y de los ciudadanos que emitieron su voto el pasado 6 de junio.