Por lealtad a AMLO, Cuauhtémoc Blanco apoya libros de la SEP

Por lealtad al Gobierno Federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo respalda los libros de texto gratuitos renovados por la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) para el ciclo escolar 2023 – 2024.

Blanco Bravo, señaló que en Morelos se sigue la línea que marca el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Mira hay algunos gobernadores que no están de acuerdo, pero como te digo nosotros seguimos la línea del gobierno federal y pues al final de cuentas somos gentes allegadas al presidente de la República”, externó.

El mandatario agregó que en agradecimiento al apoyo de AMLO para bajar recursos destinados a obra pública y otros rubros, él respalda sus proyectos.

“Aquí me ha ayudado (el presidente) con obra pública y ni modo que yo diga sabe qué pues siempre no, soy amigo de él, le tengo un gran cariño y ni modo que le diga ‘oye sabes que no voy’, pues no”, mencionó.

El pasado 05 de agosto a través de un mensaje publicado en redes sociales Blanco Bravo se unió a las y los 19 gobernadores, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres, quienes están adheridos al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Entidades como Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán interpusieron amparos para evitar la distribución de los nuevos libros de la SEP, al considerar que carecen de estructura, orden lógico y metodología.

La polémica sobre la distribución de los libros de texto comenzó con una alerta hecha mediante el sitio Change.org, la cual difundió que entregarían los ejemplares sin realizar una prueba piloto; tal como lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2022, tal como lo informó El Sol de México.