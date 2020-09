Por la pandemia en Morelos se han perdido más de 11 mil empleos

La reactivación económica total podría darse hasta el mes de mayo del próximo año, de acuerdo a estimaciones del gobierno federal compartió la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Cecilia Rodríguez González, al participar en la rueda de prensa del Comité de Seguridad en Salud y al ser cuestionada sobre el número de empresas que se han sumado a la reapertura en el semáforo color amarillo.

“Está calculado que a nivel nacional podríamos regresar al estado en el que nos encontrábamos antes de la pandemia sería alrededor del mes de mayo”, tras informar que pese a la pérdida de los más de 11 mil empleos en Morelos, hasta el último registro, la entidad “se encuentra en el bloque de los estados con menos impacto”.

Por su parte la Secretaria de Turismo y Cultura Margarita González Sarabia Calderón, respondió que de los 42 balnearios registrados, 37 han entrado en operación y 5 no lo han hecho por causas que no puntualizó; además de que de los 652 hoteles registrados que ya pueden ofrecer servicio, 130 no lo han hecho, representando un 20 por ciento “spa y jardines esperaremos el reporte pero sabemos que la mayoría están abriendo”.

De los jardines de eventos con registro dijo que son 217 con los que se podrían recuperar 2 mil empleos directos.

“Los balnearios pasan del 25 por ciento de aforo al 50, los hoteles del 25 al 50; los spa pueden abrir con un aforo del 60% y jardines de eventos con un 50% lo que permitirá una reactivación económica importante porque estamos hablando que antes de la pandemia se realizaban 60 bodas cada fin de semana con un gasto promedio por persona de 4 mil pesos, una derrama semanal de 68 millones de pesos, la derrama mensual era de 192 millones de pesos, además de que los jardines de eventos significaban un incremento en el hospedaje del 40%”.

Los museos también podrán abrir en un 50%, respetando las medidas sanitarias ya que es la única forma de que Morelos no regrese al semáforo color naranja obligándolos a cerrar “llevamos cinco mese realizando eventos culturales en línea y lo vamos a continuar”.

Quien también estuvo presente fue la Secretaria de Administración Mirna Zavala Zúñiga, para comentar que las ventanillas con servicio al público han reactivado sus actividades en las 16 dependencias y los 42 organismos auxiliares, en la atención están incluidos grupos vulnerables siempre bajo las medidas sanitarias.

“La Plaza de Armas seguirá cerrada hasta en semáforo verde”, reiteró, en cambio los ceines, teatros y centros de formación artística administrados por el gobierno central podrán aperturar “en un 60%, las unidades deportivas en un 50%”.

En cuanto al panorama epidemiológico el Secretario de Salud Marco Antonio Cantú Cuevas, puntualizó que en las últimas horas se sumaron 22 casos confirmados y 4 defunciones”.

En la conferencia virtual el titular del sector salud pidió un minuto de silencio por el fallecimiento de quien fuera delegado del IMSS en Morelos Francisco Monsebaiz Salinas.







