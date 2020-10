Por la pandemia cancelan el carnaval de Tlaltizapán

El Carnaval 2021 del municipio de Tlaltizapán, fue cancelado por disposición federal,aseguraron autoridades municipales, mientras que la representante de la Secretaria de Cultura y Turismo dejó claro que es por las condiciones de la pandemia Covid-19 que ha afectado a nivel mundial.

En rueda de prensa el presidente municipal acompañado de un grupo de funcionarios de su gabinete y en representación de la secretaria de Cultura, Graciela Flores Beltrán, así como los representantes de las siete comparsas; La Competidora, La Central, Tlalli, Cuauhtémoc, La Chancla, San Juanito, Tierra y Libertad dieron el anuncio.

La Secretaria de Turismo y Cultura, expuso; “La noticia no es grata, ya que lamentablemente no se va a poder llevar a cabo el Carnaval que llevaban año con año, no me gusta dar malas noticias, pero tenemos que seguir instrucciones de Salud".

Reconoció que esta esta “mala noticia” perjudica mucho al municipio y ante esta pandemia han surgido tantas cosas, la actividad económica en todo el país se ha visto afectada, los hoteleros, los restauranteros, los balnearios han manifestado su disgusto muy grande.

El presidente municipal Alfredo Domínguez Mandujano señalo; “es lamentable este tipo de noticias ya que tal Tlaltizapán, es uno de los carnavales, es uno de los municipios que ha sobresalido mucho su carnaval, lamentablemente por indicaciones del Gobierno Federal y Gobierno Estatal, son indicaciones que nos dan y tenemos que llevarlas a cabo, el carnaval se suspende para este año debido al rebrote del Covid-19.

Refirió que una de las comparsa que este año cumple 100 años, ya venían organizando esta celebración, pero adelantó; “nos vamos a organizar después de esta rueda de prensa, para ver no pase tan triste y ver que se hace, una comidita un mini brinco o algo, para no pasar desapercibido”,

Sin duda lo que más lamenta el edil Alfredo Domínguez Mandujano es que se le cayó el negocio de la venta de cervezas que caracterizo al primer año del carnaval de esta administración municipal, ante la proliferación de negocios con este tipo de productos en todo el circuito de las calles por donde pasan las comparsas y visitantes brincando al son del chinelo.