Fuerza México: Arrancó campaña Sergio Estrada Cajigal Ramírez

En los primeros minutos de este lunes 19 de abril el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el partido Fuerza México, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, arrancó su campaña en el Puente Ayuntamiento 2000 una de las obras más emblemáticas durante su administración como edil capitalino en ese mismo año; en el acto acompañado por las y los candidatos del instituto político dijo que el proyecto que encabeza será con rumbo y experiencia, con el cual la ciudad volverá a tener obra pública y servicio de agua potable.

Minutos después de las 00 horas, Estrada Cajigal llegó al Puente Ayuntamiento 2000 que conecta a la colonia Centro con la Carolina, en donde ya lo esperaban decenas de simpatizantes que sin importar la oscuridad de la noche caminaron con el ondeando banderas rosas con el logo del partido de nueva creación por el cual se disputará la alcaldía.

"Ya urge que recuperemos Cuernavaca”, expresó mientras caminaba junto a los integrantes de su planilla hasta llegar a la esquina de Álvaro Obregón, en donde pronunció su discurso oficial que fue aplaudido por quienes lo acompañaban.

"No puedo dejar de mencionar el agua potable, de verdad es vergonzoso como en el 97 yo dejé un sistema de agua potable eficiente, sin un solo peso de deuda, dejé dinero en las cajas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), estaba funcionando perfectamente tenían agua las colonias las 24horas, hoy en día tiene que quitar una bomba de un pozo y llevársela otro porque no sirve y porque en 15 años no le dieron mantenimiento. No han hecho el mínimo mantenimiento”.

Se terminarán los pretextos, dijo el aspirante, “claro que hay dinero, hay mucho por hacer y si está como está la ciudad no es culpa de sus barrancas, ni del clima, ni del sol de ni de las flores, es culpa de la corrupción de aquellos que han venido a saquearla”.

La obra pública como el puente en mención, la pavimentación de calles, limpieza de parques y jardines, y la seguridad serán temas prioritarios en su administración, así como el combate a la violencia contra las mujeres.

“Lo urgente es también es el tema económico y ser atractivos, las calles deben ser dignas, las policías tienen que ser dignificada, por supuesto que hacen falta patrullas, equipamiento, pero también hacen falta mejores condiciones para ellos, en aquel tiempo triplicamos el sueldo de la policía y les dimos becas para sus hijos, oportunidad de obtener su vivienda eso es dignificar, y no solo es eso lo que se debe hacer sino también impulsar el desarrollo económico”.

Por la mañana también realizó una caravana de automovilistas que recorrió las principales calles y avenidas de la ciudad.