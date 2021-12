Héctor Suárez, director del mercado Adolfo López Mateos (ALM) de Cuernavaca, informó que al momento se han incrementado las ventas en un 40 por ciento.

Además han sido apercibidos comerciantes de manera verbal al no acatar de manera adecuada las medidas de saña distancia, o por no respetar el peso en las básculas, por eso, convocó a quienes tienen la posibilidad de tener un espacio para que no abusen de los usuarios y demuestren responsabilidad; como parte de eso no hay venta de pirotecnia.