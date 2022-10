Por falta de maestro, toman la escuela Narciso Mendoza de Tlaltizapán

Padres de familia bloquearon la carretera Jiutepec–Jojutla, a la altura de la colonia Otilio Montaño, además de tomar la escuela Narciso Mendoza, en el municipio de Tlaltizapán, debido a que sus hijos de cuarto grado de primaria aún no cuentan con una profesora.

Acusaron que la maestra asignada, Dora Alba Bustamante Erazo, constantemente se incapacita y por eso rechazan la idea de pagar por un profesor que cubra esa vacante.

Desde que inició el ciclo escolar, dijeron, los alumnos no han tenido clases regulares, por lo que la mañana de este lunes 24 de octubre decidieron tomar el plantel educativo; sin embargo, ni la directora Angélica Romero ni los profesores se presentaron en las instalaciones.

Previamente los inconformes pidieron la ayuda del supervisor escolar, quien solo les dijo que la única solución era pagar a un maestro, pero sin esperar más los padres de familia decidieron tomar acciones en tanto las autoridades correspondientes deciden atenderlos.

Angélica González Mancera, presidenta del Comité de Padres y Madres de Familia, externó: “Estamos inconformes porque nuestros hijos tienen derecho a una educación de calidad, no simulada. El IEBEM debe quitar al personal incompetente y si la maestra está cansada o no le gusta trabajar y las autoridades quieren conservarla, que se la lleven a otro lado, no a dar clases”.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Agregó: “La directora debería estar aquí pero sigue sin cumplir con su responsabilidad y por eso la sacaron de una escuela en Ticumán”.

A las 9:00 horas los padres de familia tomaron medidas extremas al advertir que a las autoridades educativas no les importó que la escuela estuviera tomada y que la población de 150 alumnos se quedara sin clases, por lo que se fueron a bloquear la carretera que va de Jiutepec a Jojutla.

Cerca del mediodía arribaron funcionarios del IEBEM y les prometieron que este martes se presentaría una maestra a cubrir al grupo; no obstante, los padres refirieron que si las autoridades incumplen volverán a tomar la escuela y la carretera.