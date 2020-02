Por esta razón en Morelos no habrá obras públicas este año

No existe certeza para que en 2020 pueda consolidarse uno de los grandes proyectos de infraestructura en Morelos, aceptó el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdez. Acusó que por una caída internacional en el sector de la construcción, de la cual Morelos no está exento, se ve difícil concretar una obra o consolidar otras como la Pera-Cuautla o el Libramiento Norponiente, si acaso podrá avanzar el puente Apatlaco, pero nada más.

Aunque hubo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recientemente, confió que fue un encuentro preparatorio de una que seguramente estarán programando con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el secretario federal Javier Jiménez Espriu, pero eso ocurrirá una vez que ya se tenga el estudio terminado del Paso Exprés; lo que es cierto es que todos los proyectos tienen su tiempo de maduración y tal es el caso del aeropuerto, porque el interés es concluir el acceso a partir del puente Apatlaco.

"A futuro cuando se construya el libramiento norponiente también conectará a la altura del aeropuerto con un ramal de dos kilómetros".

-¿Alguno de ellos será posible verlo consolidado este año?

"Bueno esperamos ver cristalizado al menos el inicio de uno de los proyectos grandes de infraestructura grande; no hay que olvidar que a nivel mundial hay una crisis en el sector de la construcción y México no escapa a ello; hay que ser realistas y decir que no hay recurso estatal suficiente como para invertir en la continuación de ese libramiento, aunque sea necesario".

Confió que hay desinformación sobre el puente sin fin, ya que en este momento está totalmente concluido, lo que hace falta es continuar una ramal de cuatro carriles de libre peaje donde termina con el fin de dar servicio a todas las colonias que se ubican en la zona.

Fidel Giménez destacó que ese ramal, que además requiere de tres puentes más aunque más pequeños, deberá llevar tres estructuras y cuatro entronques más, con un costo de mil millones de pesos, "y en ese sentido no ha sido posible que la federación continúe con ese trabajo". Sin embargo, dijo, la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo buscará dar accesibilidad a las familias y al aeropuerto.