Ponen diputados tache a alcaldes

Reprueban diputados locales cerrazón política de alcaldes al rechazar la reforma político electoral, confirmando el diputado presidente del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, buscó en todo momento a los ediles, por lo menos de su distrito, con el fin de socializar la iniciativa.

El legislador local expresó que en todo momento ha estado en constante comunicación con los ediles de su distrito (Jojutla, Tlaquiltenango, Tepalcingo y Axochiapan) para avanzar no sólo en este tema sino también cuando requirieron modificaciones a las leyes de ingresos municipales por la extinción del impuesto adicional, considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hablo de frente con los alcaldes y esa es la labor de nosotros con diputados, gestionar y llegar a acuerdos con los presidentes municipales, igual que con las leyes de ingresos vimos la manera de ir adelante”, argumentó al tiempo de resaltar en el distrito XI no pueden decir que no socializaron la iniciativa.

Lamentó el rechazo de 19 Cabildos hacia una reforma que pretendía darle una verdadera representatividad a la población, al ser imposible poder visitar, con la redistritación de la pasada legislatura, visitar y escuchar a cada una de las comunidades cuando existen distritos muy grandes, territorialmente hablando.

De igual forma, a través de un comunicado oficial los 13 diputados que aprobaron el decreto denunciaron que bajo el único argumento de oponerse al aumento de 20 a 24 diputaciones, los alcaldes y sus Cabildos decidieron negarle a los morelenses la posibilidad de una ley electoral paritaria.

“No tomaron en cuenta que el incremento de cuatro diputaciones no sería en el caso de los plurinominales, sino diputados de mayoría, es decir de elección, para garantizar la correcta atención y representación ciudadana, y hacer eficiente la redistritación, además que se dejó en claro que esto no significaría ningún aumento al presupuesto del Poder Legislativo, y que tampoco se incrementaría el número de regidores en el caso de los municipios”, resaltaron.

También, indicaron, que en un afán revanchista, los alcaldes promovieran un rechazo en bloque, sin tomar en cuenta que la reforma político electoral sentaba las bases para que los partidos políticos garantizaran a la ciudadanía indígena su participación en los procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular de diputados y diputadas, y los ayuntamientos, respetando sus tradiciones, usos y costumbres, y observando el principio de paridad de género.

RECHAZAN VENGANZA POLÍTICA

Alcaldes rechazaron que por intereses políticos desecharan la reforma electoral aprobada la semana pasada por 13 legisladores locales, aunque aclararon si avalaron la minuta de las reformas que establecen la paridad constitucional, respaldando así a las mujeres en la entidad.

Adrián Cázarez González, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), afirmó que están a favor de la paridad y sancionar la violencia política de género, por ello avalaron la semana pasada la minuta en materia de paridad total, que el Congreso deberá remitir al gobierno estatal para su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

El viernes 29 de mayo con el voto favorable de 25 municipios del estado, los legisladores locales emitieron la declaratoria en materia de paridad que establece la equidad en la conformación de gabinetes, tribunales, legislaturas, candidaturas y gobiernos.

Sin embargo, al incluir en la reforma electoral la armonización de leyes secundarias que garantizan la paridad de género y una contienda electoral libre de violencia política contra las mujeres, estos últimos no procederán quedando Morelos rezagado en la materia por vicios en el proceso legislativo y al no enviarlos en tiempo al Poder Legislativo para su publicación.

Esto al establecerse en el tercero transitorio de la reforma electoral que “las reformas legales contenidas en el presente Decreto, con excepción de los artículos 13, 14 y 26 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y el artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, cobrarán vigencia a partir de su aprobación por esta Legislatura del Congreso del Estado y su remisión al Titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación respectiva”.

En este sentido, el también alcalde de Zacualpan de Amilpas, destacó que los legisladores no estarían en posibilidad de presentar otra reforma político electoral, al concluirse los términos para presentar cualquier reforma de este tipo, teniendo como plazo 90 días antes el inicio de la jornada electoral, que arrancará el próximo 1 de septiembre.

No se llego a un consenso porque hubo desconocimiento total para explicar punto por punto, porque tiene mucho de fondo la reforma; no es un revanchismo político o desquitarnos, no ha habido buena relación y siempre han estado en contra de nuestros acuerdos, pero no por eso vamos a dejar que el pueblo de Morelos se hunda.

Cázarez González rechazo que fueran extorsionados o comprados por parte del gobierno estatal y los mismos legisladores para avalar la reforma electoral, “no me consta, hubo mucho rumores pero al menos en mi persona no hubo”.

Pese a que no fue aprobada la reforma electoral, se espera que en próximo días los legisladores puedan retomar la sesión ordinaria de Pleno para decretar improcedente el proyecto y continuar con las actividades legislativas pendientes, entre iniciativas y nombramientos rezagados desde el 2018.

Los municipios que rechazaron la iniciativa son: Yecapixtla, Amacuzac, Coatlán del Río, Atlatlahucan, Tetecala, Tlalnepantla, Jantetelco, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuautla, Tepalcingo, Zacualpan de Amilpas, Totolapan, Xochitepec, Ocuituco, Zapata, Cuernavaca, Yautepec y Hueyapan.