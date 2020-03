Pondrá lupa Congreso a recursos

Para evitar actos de desviación de recursos, el Congreso del Estado será vigilante del correcto uso del adelanto de participaciones federales anunciando por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la estrategia para enfrentar la crisis económica que viene aparejada a la pandemia del coronavirus.

La Secretaría de Salud del Gobierno federal declaró que México ha entrado en la fase 2 de la pandemia, ante ello, el titular de la Secretaría de Hacienda federal, Arturo Herrera, señaló que a través del Instituto Nacional para el Bienestar se han transferido 15 mil millones de pesos a los estados y se adelantarán 10 mil millones de pesos para hacer un total de 25 mil millones de pesos para la contingencia del covid- 19; además de los cuatro mil millones de pesos que el Instituto destina para la compra de insumos médicos.

Al respecto, el diputado presidente de la Comisión de Salud, José Luis Galindo Cortez, celebró la determinación federal, al referir que a través de la Comisión de Hacienda, Salud e inclusive una comitiva externa integrada en su mayoría por los legisladores deben ser vigilantes del ejercicio de los recursos.

Señaló la necesidad de que a nivel estatal puedan redireccionar recursos del Presupuesto de Egresos 2020 con el fin de fortalecer la economía interna ante el cierre de diversos establecimientos y empresas como una medida preventiva por la llegada del nuevo virus, así como así como a la Secretaría de Salud para atender de manera eficiente la contingencia.

Esto al precisar el 60 por ciento de los morelenses viven del comercio libre no regulado, es decir, que si no trabajan diariamente no cuentan con los recursos suficiente para sobrevivir, aunque apuntó debe ser un planteamiento solicitado por el Ejecutivo Estatal.