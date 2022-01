Pondrá Cuernavaca orden al comercio informal 

Al reconocer que la anarquía ha generado el incremento del comercio informal, el actual gobierno de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, está trabajando en poner orden en la ciudad capital, terminando con el comercio desleal pero igual apoyando a los comerciantes ambulantes.

El secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Humberto Paladino Valdovinos, adelantó que realizarán un diagnóstico completo del comercio ambulante a fin de establecer las estrategias a implementar para poner orden sin afectar a quien de manera honesta está intentando generar el sustento para su familia.

Precisó que el objetivo de este trabajo es el orden, que a su vez dará seguridad a los empresarios y sociedad en general para invertir en la ciudad capital.

Y es que el funcionario municipal afirmó que actualmente la situación económica no ha sido nada fácil, teniendo que buscar muchas familias la manera de sobrevivir vendiendo diferentes productos en la calle, en especial ante la disminución de empleos.

Sin embargo, insistió que Cuernavaca necesita orden, absoluta confianza y control, garantizando que la competencia desleal no se genere de manera abierta, cumpliendo con los ordenamientos que corresponden.

Cabe mencionar que la semana pasada, el regidor por el partido Fuerza México, Víctor Hugo Manzo Godínez, informó que están trabajando de la mano con los líderes comerciantes y locatarios en un proyecto para reubicar a todo el comercio informal en la ciudad, con el objetivo de generar orden. La pasada administración municipal capitalina estaba trabajando en un padrón de comerciantes ambulantes, teniendo como principal propósito regularizar a aquellos con cinco o más años de antigüedad y quitar a los que no debían estar en calle; no obstante, hasta el momento estos datos no han sido públicos, desconociendo en qué etapa quedó.

