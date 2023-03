Politizan accidente de tránsito en Jojutla: Juan Ángel Flores

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante señaló que gente que trabajó en el Ayuntamiento y no cumplieron con las expectativas, están detrás de campañas de denostación en su contra y siguen alimentando el odio.

Lamentó que tomen un tema doloroso como el deceso de una estudiante del Tecnológico de Zacatepec, para realizar ataques políticos.

“Por supuesto que exigimos justicia, porque al final es una pérdida humana que hoy se está viviendo por parte de la familia y sus amigos y honestamente creo yo, que hoy más que nunca tenemos que solidarizarnos, nosotros nos pusimos a disposición de la familia. Yo jamás haría algo que afectara a una familia y más ante un dolor tan terrible por el que están pasando”, dijo el alcalde al reconocer que Carlos Benítez, quien es señalado como responsable del siniestro, es su amigo.

Aseveró que, si la investigación dictamina que el conductor es responsable, tendrá que asumir las consecuencias y agregó que los estudiantes y las familias están en su derecho de exigir justicia y es legítimo.

"Que no se politice… yo no tengo nada que ver", indicó al señalar que incluso el municipio donde fueron los hechos no es de su jurisdicción y la Fiscalía es autónoma.

Estudiantes sufren accidente

El jueves 9 de marzo, sufrieron un accidente los estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus Zacatepec: Zuleyma Zúñiga, Michel, Mildred y Armando, debido a que un conductor que manejaba en sentido contrario impactó el vehículo en el que viajaban.

Derivado de las lesiones perdió la vida Zuleyma, mientras que los demás se encuentran hospitalizados.

Este 16 de marzo, alumnos del Tecnológico realizaron una marcha en demanda de justicia, ya que acusaron que el conductor que provocó el accidente sigue libre.

Los estudiantes señalaron que temen que por influencias políticas no se haga justicia a sus compañeros.

Antonio Galván, estudiante de la carrera de bioquímica dijo lo siguiente sobre la marcha para exigir justicia por Zuleyma y los afectados: “Lo que sabemos es que la persona, la responsable de este accidente está en libertad, nos enfocamos más a nuestros compañeros y simplemente nos unimos en la pena que les embarga a los familiares y a exigir justicia”.

El presidente de la sociedad de alumnos del Tecnológico Nacional de México en Zacatepec, Omar Bladimir Navarro García, dio un mensaje al final de la marcha y agradeció el apoyo y solidaridad con las familias de las víctimas a quienes también manifestó sus condolencias en el caso de Zuleyma.











