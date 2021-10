Políticos en Morelos son vinculados con la delincuencia

La respuesta que esperaron por casi cuatro horas nunca llegó.

Diputados locales llamaron a comparecer este viernes al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros para que les informara por qué no aplicó el protocolo para evitar el linchamiento de dos personas en el municipio de Huitzilac, el 29 de septiembre pasado.

La comparecencia inició minutos después de las 12:30 hrs y la pregunta motivo del llamado a Guarneros fue la primera que se formuló en voz del promotor del ejercicio de rendición de cuentas, el legislador de Morena, Arturo Pérez Flores.

¿Quién determinó la no intervención de los elementos de seguridad dando como resultado que se violentaran los derechos humanos de dos personas que presuntamente cometieron un hecho delictivo: el secretario de Gobierno o el Comisionado Estatal de Seguridad Pública?

Cauteloso, el almirante repitió lo que minutos antes había dicho durante el informe en materia de seguridad al que había dado lectura frente a legisladores, ante quienes juró conducirse con la verdad.

“Diputado Pérez Flores como dije al cierre de mi presentación, todo lo que me ha preguntado la Fiscalía Anticorrupción está en una carpeta, no puedo revelar lo que ya dije porque está sujeto a una averiguación”, fue la respuesta del Comisionado en más de cuatro ocasiones a los legisladores, que no pudieron arrancarle la respuesta que tanto esperaban.

La frustración ‘invadió’ al morenista, más tarde sucedería lo mismo a los diputados Andrea Gordillo (PAN), Julio César Solís (MC) y Eliasib Polanco (PRI), quienes insistieron en la misma pregunta sin lograr la respuesta que esperaban.

Ortiz Guarneros en cambio sí reveló detalles de la denuncia y evidencias en su poder que presentó desde el año 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de servidores públicos que fomentan la delincuencia organizada.

“Es pertinente hacer de su conocimiento que esta denuncia deriva del despliegue de inteligencia por medio del cual se me ha informado de diferentes reuniones de actores políticos con líderes de la delincuencia organizada con los que pretenden controlar la actividad criminal y simular la paz en esta entidad, para que libremente un solo cártel tome el control de Morelos”, abundó.

La información de la que habló por primera vez el Comisionado, atrajo las miradas de los legisladores, quien desde ahora advirtió que mientras él esté al frente de la Comisión Estatal de Seguridad “eso no sucederá”.

Fue la participación del diputado de Nueva Alianza y ex alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez quien después de sugerirle al Comisionado “si yo fuera usted ya me hubiera ido (de Morelos)” ante los nulos resultados en materia de seguridad, lo que animó a Guarneros a abundar más sobre el mismo tema.

Desde el lugar que le fue asignado en el salón de plenos aclaró que se irá hasta que su institución (la Marina) se lo diga o hasta que su jefe, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco le haga saber que concluyó su participación en la administración estatal.

Al diputado Alonso, le aclaró que él no trajo a la delincuencia organizada a Morelos, y anticipó que muchos de esos, pertenecen al Estado.

“No soy yo quien ha financiado a la delincuencia organizada, no soy yo quien pacto con el Profe para permitir la operación de Guerreros Unidos, no soy yo quien altera registros municipales para quedarse con inmuebles”, fueron los señalamientos de Guarneros mientras el diputado Alonso no paraba de enviar mensajes a través de su teléfono celular.

Por si fuera poco, el Comisionado Estatal acusó directamente al diputado de Nueva Alianza de haber impulsado una policía irregular durante su paso por la presidencia municipal, con elementos que carecen de capacitación y exámenes de control de confianza, acción que constituye un delito y se sanciona con cárcel.

“No soy yo quien se reúne con gente queriendo tener un solo grupo en el Estado, si es cierto y lo acepto la cantidad de homicidios, mis causas y razones son que no voy a claudicar, yo vine aquí a cumplir una orden”, insistió el Comisionado.

Guarneros aprovechó para pedir el apoyo de los legisladores locales a fin de exhortar al Fiscal General del Estado para que intensifique sus esfuerzos institucionales para el combate a la impunidad.

En Morelos, la tasa de impunidad es de 96% de los delitos denunciados, de acuerdo a las cifras que dio a conocer el Fiscal General del Estado el 5 de agosto del presente año en conferencia de prensa cito: “que de octubre 2018 a julio 2021, se obtuvo 4, 579 vinculaciones a proceso. Lo cual significa que de las 115 mil 617 carpetas de investigación iniciadas y reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo se ha judicializado eficazmente el 3.96% del total de las denuncias, lo que equivale al 96% de impunidad en este Estado”

Después de casi cuatro horas de comparecencia en las que se fue “desvaneciendo” el interés de los legisladores locales, la comparecencia concluyó y la comisión de cortesía de diputados, entre ellos Agustín Alonso tuvo que acompañar al almirante José Antonio Ortiz Guaneros fuera del salón de sesiones.

El secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda quien también estuvo presente en el salón de sesiones del Congreso, pese a que no fue requerido por los legisladores, se mantuvo como un simple espectador de la comparecencia del Comisionado Estatal de Seguridad que abandonó sin más protocolo el recinto poco antes de las 16:00 hrs.