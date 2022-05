Policías podrán comer gratis en restaurantes

Empresarios restauranteros donarán comidas a policías de Cuernavaca como una forma de reconocer el desempeño que realizan. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades capitalinas para ofrecer un mejor salario a los elementos.

Meggie Salgado, empresaria restaurantera, señaló que durante su participación en el Consejo Ciudadano de Seguridad observaron que no existen condiciones para que los policías logren acceder a un ingreso mayor o a algún tipo de estímulo económico por parte de la institución.

“Estamos convencidos de que lo que hacen los policías es un gran esfuerzo y un gran trabajo por cuidarnos, por tener y generar una mejor ciudad, un lugar más seguro para todas y todos y nos interesa ver cómo entre todos podemos apoyarles”, dijo.

Señaló que entre varios restauranteros generaron un bono que se entregará, en un principio, a 20 policías destacados y la idea es que se pueda apoyar a más. Exhortó al sector empresarial y a la sociedad en general a cambiar la manera de involucrarse para construir comunidad y ciudadanía, al señalar que, si no se tiene una buena seguridad, no puede haber una reactivación económica “porque la gente no viene, no sale y no tiene solvencia”.

Destacó que se han sumado ya 20 restaurantes y cafeterías y confían en que poco a poco se agreguen más lugares que donen comidas para los policías y sus familiares.

“Queremos que haya cosas positivas para todos, que dejemos de ver las cosas negativas que hay; en todos lados, si le buscamos, hay cosas negativas, pero si nosotros empezamos a cambiar nuestra mentalidad, nuestro discurso, nuestra visión vamos a lograr esto”, expresó.

Los elementos destacados serán seleccionados por sus mandos y con ello se irá conformado la lista.

Por otra parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Griselda Hurtado, hizo un llamado a las autoridades a incrementar de manera urgente el salario de los elementos; “no es posible que un policía esté ganando 4 mil 800 pesos quincenalmente; es una grosería”.

Algunos de los restaurantes que se han sumado a la iniciativa son: Casa Hidalgo, Los Vikingos, La Romita, Casa Tikal, La Maga y Freshcup.