Policías de Cuernavaca, en evaluación constante: alcalde

Luego de la detención de dos elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano por el presunto delito de extorsión en contra de un alumno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que la evaluación de los elementos policiacos es constante y seguirá siendo una prioridad.

"Todos están siendo sometidos a exámenes de control de confianza y muchas veces el análisis o evaluación psicológica del polígrafo se pueden determinar indicios o presunciones que permiten a la corporación tomar decisiones de acuerdo al desempeño de cada integrante de la corporación", explicó Urióstegui Salgado.

Para ello, dijo, se planea crear un grupo especializado compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y abogados para garantizar que cada miembro de la corporación esté en óptimas condiciones para desarrollar sus funciones.

El alcalde dijo que hay algunos elementos activos que aún no presentan los exámenes de Control y Confianza; recientemente se realizaron 150 pruebas, de las cuales 20 no fueron aprobadas, mientras que se espera la conclusión de 60 exámenes.

“Hay muchos que no han presentado exámenes de Control y Confianza y otros que no los han aprobado, los que no lo han aprobado en la valoración que se ha hecho en esta administración están siendo sometidos a un proceso para su baja”, mencionó.