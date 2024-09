Poder Judicial busca diálogo con AMLO en evento de La Pera-Cuautla

Trabajadores del Décimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación exigen un foro para dialogar al no tener la oportunidad de expresarle al presidente Andrés Manuel López Obrador su rechazo a la reforma judicial.

“La oportunidad para nosotros era muy importante que nos escuchara como Décimo Octavo Circuito Morelos, porque somos voces de México, danos esa oportunidad presidente”, externó Deyanira Martínez Contreras, integrante del PJF.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Debido a la lluvia que se registró, el evento de inauguración de La Pera–Cuautla fue cancelado y ante esto, Martínez Contreras manifestó lo siguiente:

“Queríamos pedirle de último momento, en esta gira de la despedida al señor presidente un espacio de diálogo, que supiera el sentir de los trabajadores, que no hemos tenido la oportunidad de decir, no lo que han dicho los sindicatos, de que no pasada, porque no es así y estamos luchando no sólo por el salario”.

Local AMLO cancela evento de inauguración de La Pera-Cuautla

Al grito de “En dónde está el presidente que nos iba a escuchar”, decenas de trabajadores protestaron momentáneamente mientras personal de logística retiraba el mobiliario del evento.

Deyanira, externó que hasta el momento no han sido atendido por nadie por lo que exigen mesas para ser escuchados.

“Hemos tenido que llegar a estos extremos porque no hemos sido oídos, cuando tengamos un espacio podremos ceder a esta lucha".

🗣️⚖️ “Esta era una buena oportunidad para decirle nuestro punto de vista al presidente”, externaron trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes acudieron al evento de AMLO en la Pera-Cuautla, el cual se canceló



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca pic.twitter.com/wYYkNrarTx — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) September 26, 2024

Agregó: “Veníamos de forma pacífica, a decirle el México que nos está dejando, el México que se está quedando y el México que se queda Claudia Sheinbaum, el México que está a punto de entregarle el a la presidenta electa”

El exhorto se extendió hasta la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “le pedimos a la presidenta electa que abra el diálogo con los trabajadores, que no crea lo que dicen los sindicatos”.

Los días lunes 23 y martes 24 de septiembre, trabajadores de esta institución tomaron la autopista en protesta contra la reforma. Se prevé que el próximo 2 de octubre regresen a sus actividades habituales.