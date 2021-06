Pobladores piden donación del rancho de Beltrán Leyva para escuela

Antes de que el líder del cartel de los hermanos Beltrán Leyva muriera abatido durante un operativo de elementos de la Marina el 16 de diciembre de 2009, en Cuernavaca, las autoridades federales le incautaron varios inmuebles.

De esos bienes fueron dos quintas, una ubicada en la calle Paseo de los Mandarinos del fraccionamiento Limoneros, del poblado de Ahuatepec, en la misma ciudad capital, donde un día antes de su asesinato fue “acorralado” por elementos federales, aunque logró escapar. El lugar sigue a resguardo de la Federación.

La otra esta en la calle Quintas, número 15, de la colonia Cantarranas, en el mismo municipio que ahora es la sede del DIF de Morelos. La propiedad no ha sido expropiada sino que se paga una renta.

En la lista se encuentra el rancho El Paraiso, de la calle Paraiso, en la colonia Guamuchilera del poblado de Atlacholoaya, Xochitepec, en dicho lugar habitaban no solo integrantes de ese grupo criminal sino hasta animales exóticos. Ahora forma parte de la lista de inmuebles que sorteará el Gobierno.

Pobreza detrás del rancho

A espaldas del lugar, se encuentra la unidad habitacional número 2 General Lázaro Cárdenas, que son varias galeras para los jornaleros agrícolas que viajan de diferentes estados para llegar a Morelos a cortar caña en Zacatepec por unos cuantos pesos.

Una de las más antiguas residentes de este sitio que fue inaugurado hace unos 40 años, dio testimonio que dentro del rancho existieron caballos, chivos, camellos, jirafas y hasta simios.

“Sí era de ellos y es verdad que había jirafas, pero eso fue antes cuando vivía el que compró este terreno, ya después se lo llevaron todo. Ese lugar estuvo habitado durante unos tres años. Más o menos lo compraron en 2005. Había muchos chivos y changos, también camellos y jirafas”, mencionó sin dar su nombre.

¿Quién cuida el lugar?

El inmueble de 2.5 hectáreas que cuentan con una construcción de cuatro mil 800 metros, valuado en 61 millones 430 mil pesos, es cuidado por un joven de aproximadamente 25 años, quien desde la parte más alta que da a la calle observa a quienes se acercan al lugar.

En las inmediaciones no existe custodia de la policía o personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada (SEIDO), pero todos los habitantes de la zona saben bien a quién perteneció este predio.

Comentan que era del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, pero que Arturo no lo habitaba pues quien entraba en camionetas de lujo era Edgar Valdés Villarreal, alías “La Barbie”, quien era lugarteniente de ese grupo criminal quien junto a su gente abandonó el lugar con todo y los animales previó a la muerte de su jefe.

Habitantes piden convertirlo en escuela

Cuando el rancho fue incautado, al año siguiente los habitantes de la región pidieron al gobierno federal que fuera expropiado para convertirlo en una escuela o un centro recreativo, la solicitud fue rechazada pero años después insistieron.

“Le entregamos un oficio al Presidente de la República cuando vino (en noviembre del 2019) a Coatetelco para que ese lugar fuera ocupado por los estudiantes del CBTA 194 de Miacatlán, porque ya creció la matrícula y no hay cupo”, mencionó la señora María Magdalena.

Y es que actualmente los alumnos que ya no caben en ese plantel toman clases en un edificio rentado para el que ya no hay presupuesto, por lo que corren el riesgo de regresar al colegio donde no hay cupo.

“Ya fuimos incluso a la mañanera para entregar de nuevo el oficio al Presidente, pero tampoco nos hicieron caso, así que estamos viendo la posibilidad de regresar a la mañanera todos para que seamos escuchados por el Presidente”.

Toda la información sobre las operaciones delincuenciales de este sitio obran en el expediente AP-PGR/SIEDO/UEIDCS/281/2009 de la Fiscalía General de la República y el resguardo del inmueble se encuentran en el archivo SIAB1573118 de la Secretaría de Administración y Enajenación de Bienes.